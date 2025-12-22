El tremendo revés judicial de Christian Nodal que afecta a Cazzu: la batalla por la tenencia de Inti

Christian Nodal vuelve a quedar en el centro de la escena, pero esta vez lejos de la música. El cantante mexicano recibió un revés judicial que, aunque parezca técnico, tiene consecuencias directas sobre su vínculo con Cazzu y sobre el futuro legal de la hija que comparten. La Justicia del estado de Jalisco admitió formalmente la demanda que él mismo presentó contra la artista argentina, una decisión que reordena el tablero familiar y mediático.

La presentación judicial se realizó el 4 de noviembre de 2025 y fue aceptada pocos días después por un juez local, tras comprobar que cumplía con todos los requisitos legales. El dato no pasó desapercibido porque Cazzu y la menor residen actualmente en Argentina, lo que complica los tiempos y el alcance del proceso. Por eso, la notificación oficial recién llegará en 2026 mediante canales diplomáticos.

Desde el entorno judicial confirmaron que el expediente se encuentra en una etapa inicial, pero con pasos firmes. La admisión de la demanda implica que el reclamo de Nodal ya tiene validez formal y seguirá su curso, aunque de manera escrita y bajo estrictas normas de confidencialidad.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, José Luis Álvarez Pulido, explicó que el proceso permanece a la espera de la notificación internacional. “El trámite se realizará a través de una carta rogatoria dirigida a las autoridades argentinas”, detalló, y aclaró que se trata de un procedimiento habitual cuando una de las partes vive en otro país.

Qué se juegan Cazzu y Christian Nodal en este conflicto

Consultado sobre por qué un juzgado mexicano aceptó la demanda, Álvarez Pulido evitó dar detalles. Señaló que los fundamentos están debidamente argumentados en el auto admisorio, un documento reservado “por razones de protección de datos y del interés superior de la menor”.

En cuanto al contenido de la acción judicial, trascendió que Nodal solicitó que se defina la custodia legal de la hija, se establezcan reglas claras de convivencia y visitas, y se fije una pensión alimenticia provisional. El funcionario aclaró que esa pensión sería abonada por el propio cantante mientras se resuelve el fondo del conflicto.

Una vez notificada, Cazzu podrá responder la demanda, presentar pruebas y plantear los recursos legales que considere necesarios. El proceso podría extenderse en el tiempo y dependerá de las estrategias de ambas partes. Mientras tanto, el foco no está en los escenarios, sino en los tribunales, donde cada decisión pesa más que cualquier hit.