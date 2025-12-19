Cazzu volvió a demostrar que su vínculo con la música popular va mucho más allá de los géneros. Invitada al programa Un Poco de Ruido, la artista jujeña repasó parte de su repertorio, pero sorprendió cuando decidió homenajear a Karina La Princesita cantando algunas de sus canciones más emblemáticas. El momento no tardó en viralizarse y reavivó una pregunta que flota hace tiempo: ¿se viene una colaboración entre ellas?

Durante la transmisión, Cazzu interpretó “Te quise olvidar”, “Jamás vas a decirle” y “Sácame esta enfermedad”, tres himnos indiscutidos de la cumbia romántica. Lejos de hacerlo desde la parodia, la cantante se mostró cómoda, respetuosa y conectada con el espíritu de los temas, algo que el público celebró al instante.

Desde la cuenta oficial del programa no tardaron en remarcarlo. En X publicaron el fragmento con una frase que terminó de encender a los fans: “Juró ser la más fan de Karina… y con el último tema, creo que demostró serlo. Cazzu se zapó unas cumbias en #UPDR”. El clip circuló a toda velocidad y los comentarios no se hicieron esperar.

Cazzu y Karina La Princesita: dos referentes que cruzan generaciones y géneros

Aunque todavía no grabaron juntas, el ida y vuelta artístico entre Cazzu y Karina no es nuevo. La Princesita, referente absoluta de la cumbia argentina, protagonizó este año “Con Otra”, el videoclip más reproducido de YouTube en 2025, superando incluso lanzamientos internacionales de figuras como Lady Gaga. Un dato que confirma su vigencia y su peso en la escena.

Cazzu sorprendió al interpretar temas de Karina La Princesita.

Cazzu, por su parte, atraviesa una etapa de expansión artística. Luego de consolidarse en el trap y el urbano, viene mostrando una apertura cada vez mayor hacia otros sonidos, especialmente los ligados a lo popular y lo barrial. En distintos shows ya se permitió guiños a la cumbia, mientras Karina también interpretó canciones de Cazzu en presentaciones propias, generando un cruce simbólico que el público lee como algo más que casual.

La trapera estuvo en Un Poco De Ruido.

Por ahora no hay anuncio oficial, ni estudio reservado, ni fecha confirmada. Pero en la música, muchas veces las colaboraciones nacen así: de un homenaje sincero, de una admiración pública y de un momento genuino frente a las cámaras.