Karina La Princesita posó en microbikini y levantó la temperatura en Instagram

Karina La Princesita viene brillando hace tiempo, y no solo sobre el escenario. Con una carrera repleta de éxitos, supo construir un vínculo muy genuino con su público, algo que se refleja en los millones de seguidores que tiene en redes. Ahí no solo adelanta novedades sobre su música, sino que también se anima a mostrar su lado más personal: reflexiones, momentos del día a día y cada vez más, looks que no pasan desapercibidos.

Los looks total black preferidos de Karina La Princesita

Tiempo atrás, la cantante se volvió viral cuando decidió compartir en sus historias de Instagram una imagen en la que se la puede ver disfrutando del mar con una microbikini negra. En modo selfie, se sacó una foto bajo el sol y en primer plano en la que se la puede ver al natural y con el pelo al viento.

Karina La Princesita enamoró a sus fans en microbikini

Por supuesto, sus fans no tardaron en reaccionar y elogiar a la artista. Pero esta no fue la primera ni única vez que la artista se mostró disfrutando del sol y la playa en redes. Recientemente, también compartió algunas imágenes de una escapada relax donde presumió su figura y su bronceado acostada sobre la arena, disfrutando de un día soleado.

Karina La Princesita posó con una microbikini y levantó la temperatura en Instagram

El video de Karina La Princesita y El Polaco donde se los ve juntos

Karina La Princesita y El Polaco volvieron a estar en el centro de la escena en las últimas semanas. No por un nuevo romance ni por un escándalo mediático, sino por un video que resurgió en TikTok y que en cuestión de horas se llenó de comentarios y reacciones.

Los fanáticos de la pareja, que compartieron años de amor y son padres de Sol, se ilusionaron al verlos juntos en el escenario. El clip, grabado hace dos años durante la grabación de Un Viaje Inolvidable, muestra a los artistas compartiendo una emotiva interpretación junto a Lito Vitale.

Karina La Princesita y El Polaco.

En aquel especial musical, Karina y El Polaco interpretaron varios temas, pero hubo uno que generó más repercusión que el resto: Con la misma moneda. Según se dijo en su momento, la cantante habría escrito esta canción inspirada en su relación con su ex pareja.

El detalle no pasó desapercibido. La química en el escenario, las miradas cómplices y el contexto de la canción encendieron la imaginación de los seguidores. El video se viralizó en TikTok y los comentarios no tardaron en multiplicarse.