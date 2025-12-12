Karina La Princesita y Luck Ra estrenaron “Ladrón” y aseguran que será el tema del verano

“Ladrón” salió a plataformas este jueves 11 de diciembre y en cuestión de horas se metió en las playlists argentinas. Desde el primer segundo se siente la fórmula pensada para el verano: base bien bailable, guitarras pegadas al cuarteto y la impronta romántica que Karina La Princesita domina hace años. Luck Ra entra con su estilo canchero, habla de un amor que quiere rescatar a una chica que sufre por otro y remata con la frase que ya se corea en redes, “ladrón que le roba a ladrón, cien años de perdón”.

La canción juega con la idea del “lobo al acecho”, un protagonista que espera el mínimo error del novio oficial para aparecer y conquistarla. Entre guiños barriales, palabras en lunfardo y un estribillo repetitivo, el tema se arma para funcionar tanto en parlantes de auto como en caravana de boliche.

El cordobés y la representante de la cumbia lanzaron una canción juntos.

La dupla que busca adueñarse del verano

Para Luck Ra, que viene de arrasar con hits de cuarteto, el cruce con Karina La Princesita sirve para seguir ampliando público y consolidarse fuera de Córdoba. Para ella, referente absoluta de la cumbia romántica, “Ladrón” representa un refresco en su discografía, con sonido actual pero fiel a su identidad de baladas para cantar a los gritos.

El videoclip suma otro condimento. Los protagonistas son Zaira Nara y el streamer Santiago Bauletti, uno de los shippeos más fuertes de los últimos meses. En el clip se los ve en una especie de historia de triángulo amoroso, con miradas, celos y un final que deja abierta la interpretación, perfecto para alimentar teorías en TikTok.

El ship del momento protagonizó el videoclip.

Visualmente, el video se desarrolla dentro de una casa, durante una comida de parejas. La elección de Zaira como figura femenina también suma peso mediático y asegura repercusión fuera del universo estrictamente musical.