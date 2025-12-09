¿Volvieron? El inesperado guiño de Jakob Von Plessen con Zaira Nara que despertó rumores de reconciliación

Zaira Nara es una de las figuras más importantes de los medios de comunicación y todo lo que pasa con su vida siempre es noticia. Desde que se supo que se separó de su última pareja, Facundo Pieres, la modelo fue vinculada a otros famosos argentinos.

El shippeo más seguido por todos en el mundo virtual es el acercamiento entre Zaira y el streamer de 23 años, Bauletti. La modelo y el youtuber mostraron intercambios llamativos en redes sociales, salidas y buena onda entre ellos que inició los rumores de romance.

Zaira Nara y sus hijos

No obstante, la expareja de la modelo y padre de sus dos hijos Jakob Von Plessen dejó un guiño hacia su ex que generó repercusiones. Cabe aclarar que la modelo y el empresario, desde que terminaron su relación, evitaron hablar del tema. Hasta hace unas semanas, cuando Zaira mostró que había buena onda entre ellos.

El acercamiento entre Zaira Nara y su ex Jakob Von Plessen que reavivó rumores de reconciliación

Jakob dejó una serie de publicaciones en sus redes sociales que llamaron la atención por las coincidencias con Zaira. El empresario se mostró tomando mates con un paisaje de montañas, pero lo que más revuelo generó es que la yerba que usó es la que lanzó la modelo hace unos meses.

Eso encendió los rumores de una reconciliación entre los exs. Otro guiño que compartió Jakob es que subió una foto de su hijo Viggo de espalda con el paisaje de Mendoza de fondo.

Por su parte, Zaira estuvo el fin de semana en la misma provincia en un evento de una marca de la que es embajadora. Por lo que se especula con que la modelo viajó con sus hijos y su ex a Mendoza.

Aunque la expareja no habló de su vínculo, crecen los rumores de una reconciliación entre ellos después de años separados.