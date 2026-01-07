La filosa indirecta de Ángela Aguilar luego de que Cazzu contara que se compró una casa

Cazzu cerró el 2025 con una noticia que emocionó a sus seguidores y reforzó su relato de resiliencia. La artista jujeña compartió una imagen simple pero poderosa: una selfie en una casa vacía, llaves en mano, y una frase directa que decía “MI CASA”. El posteo, publicado dentro de su recap navideño del 24 de diciembre, marcó un antes y un después en un año atravesado por conflictos personales y legales.

La foto fue celebrada por sus fans con mensajes como “Felicidades por tu casita Julieta” y “Qué felicidad por Inti y por vos reina”. No era un dato menor. Meses atrás, la propia Cazzu había contado que tuvo que abandonar un alquiler por no poder sostener los costos. En agosto, durante una entrevista en el podcast El Flowcast de Héctor Elí, explicó sin vueltas: “Deshice un alquiler que tenía, vivía en un lugar y no lo podía seguir pagando, esto estaba carísimo”.

Cazzu compartió con sus fans que tiene casa propia.

El anuncio de la casa propia llegó además en medio del conflicto con Christian Nodal por la manutención de su hija Inti y una demanda en curso en Jalisco. En ese contexto, la imagen de las llaves funcionó como símbolo de autonomía y estabilidad.

El gesto de Ángela Aguilar que reavivó la tensión con Cazzu

Días después del posteo de Cazzu, Ángela Aguilar compartió en sus historias de Instagram una imagen del hogar que tiene junto a su esposo, Christian Nodal. La foto, acompañada únicamente por un corazón blanco, fue interpretada por muchos usuarios como una indirecta directa, sobre todo por la cercanía temporal con la noticia de la argentina.

La decoración que puso la pareja por Navidad.

Con apenas 22 años, la cantante mexicana vuelve a quedar en el centro de la escena por una publicación mínima, pero cargada de lectura simbólica. No dijo nada, no escribió ningún texto, pero el contexto habló solo. En redes, los comentarios se dividieron entre quienes defendieron su derecho a mostrar su vida y quienes señalaron la oportunidad del gesto.

La tensión entre ambas artistas no es nueva. Desde la ruptura entre Cazzu y Nodal y el posterior vínculo del cantante con Ángela Aguilar, cada movimiento público se analiza con lupa. Sin embargo, vale marcar un punto clave: ninguna de las dos lanzó declaraciones negativas directas sobre la otra.

Así es la casa de Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Cazzu, por su parte, eligió siempre hablar desde su experiencia. En octubre, frente a declaraciones de Nodal sobre aportes económicos, fue contundente: “Es un descaro”. Y agregó: “Que me digan a dónde fueron, por favor”.