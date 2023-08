Emilia Mernes se presentó en un cumpleaños de 15: la sorprendente entrada que se hizo viral en TikTok

Emilia Mernes es, hoy en día, una de las cantantes argentinas más influyentes entre el público juvenil. La cantante de Nogoyá marca tendencia con su particular estilo, en especial con sus icónicos brillitos y sus outfits. Pero también ha logrado capturar un gran número de audiencia a través de los challenges virales de TikTok.

Además de su talento como cantante, Emilia Mernes también se luce con el baile. En sus shows, la artista se mueve junto a su grupo de bailarinas en increíbles coreografías. De esta manera, se volvió una de las artistas favoritas para imitar en los desafíos de plataformas como TikTok, en especial, por el público más joven.

Recientemente, la cantante sorprendió a todos los invitados de un cumpleaños de 15 con su aparición. Allí decidió brindar un show exclusivo para la quinceañera y un numeroso grupo de adolescentes.

El video que se viralizó fue publicado por una de las invitadas y ya cuenta con más de 6.9 millones de visitas en apenas 2 días. “POV: estás en un 15 y pensás que van a pasar un video de la cumpleañera pero es la intro de un show de Emilia Mernes”, escribió la usuaria lurri_ y desató una ola de reacciones.

Así fue el show de Emilia Mernes en el cumpleaños de 15

Debido a la gran repercusión que tuvo el primer video, la joven decidió publicar más material exclusivo. Al día siguiente mostró cómo fue el show de Emilia Mernes en el cumpleaños de 15.

Por su parte, los usuarios de TikTok dejaron divertidos comentarios: “cuando sea millonaria no diré nada,pero habrá señales…”, “mi familia no me quiere lo suficiente para hacerme esto”, “naaaa quiero conocer quinceañearas que contraten famosos ahr jajsjajaja que geniaaal”.