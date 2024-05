Emilia Mernes rompió el silencio tras los rumores de embarazo: “Les agradezco que...”

Emilia Mernes fue el foco en las redes sociales por su cuadro de salud. Luego de cancelar su primer concierto el 3 de mayo en el Movistar Arena, la cantante tuvó que reprogramar todos sus shows del mes tras ser diagnosticada con gastroenteritis aguda.

“Quiero pedirles perdón porque no voy a poder hacer el show de hoy. Me siento muy mal y quiero pedir perdón de corazón y realmente no puedo (...) Intenté hasta último momento para presentarme y darme el show que se merecen. Pero realmente me siento muy mal. Y el médico me dijo que no puedo así. Perdón”, expresó la cantante sumamente afligida en el escenario del Movistar Arena.

Ahora bien, pese a anunciar su diagnóstico en un comunicado, LAM habría sugerido que la cantante estaba pasando por otra circunstancia: un embarazo.

“Va ser noticia, pronto va a ser noticia”, espetó Ángel de Brito cuando Yanina Latorre le consultó si hablaría del posible bebé de Emilia con Duki.

Al dar a conocer esa “primicia” los nombres Emilia y Duki se hicieron tendencia en X (anteriormente conocido como Twitter). Fue ahí cuando la cantante decidió romper el silencio y aclarar lo sucedido con sus seguidores.

Qué le sucedió a Emilia Mernes

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de La Original quiso disculparse con sus seguidores por suspender sus conciertos. En este sentido, aseveró que necesitaba descansar porque se sentía muy mal de salud.

“Hola mis amores ¿Cómo están? Acá estoy. Quiero contarles, como muchos ya sabrán, tuve una gastroenteritis aguda muy fuerte y me recomendaron descansar(...) Quiero pedirles perdón porque siento que fallé. Pero no enía otra opción. Me sentía fatal”, expresó la artista.

Seguidamente, Mernes explicó que debido a la cantidad de fechas de los tours y problemas personales, su salud se vio afectada. “Tuve muchas cosas: con lo del tour,muchas fechas, y cuestiones personales que obviamente revolucionaron mis sentimientos y eso afectó mi salud. Así que el cuerpo me habló y me dijo que pare un poco”, explicó la oriunda de Nogoyá.

Tras esa explicación, Emilia aseguró que se encontraba bien y que estaba preparando la reprogramación de los conciertos en Uruguay, Salta, Paraguay y Mendoza. Asimismo, aprovechó de negar los rumores de embarazo.

“Por último, no estoy embarazada. Asi que les agradezco si dejan de asumir que siempre lo estoy”, cerró Emilia Mernes su comunicado.