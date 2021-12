Eladio Carrión ya pasó a ser parte del paladar argentino. Si bien muchos lo conocen por su sesión con Bizarrap, realizó canciones con Cazzu, Ecko, Neo Pistea, Seven Kayne y Bhavi cuando el trap daba sus primeros pasos y sin saber que sería un género que marcaría a una generación. Es por eso que no solo se anima a hablar de la música argentina sino que también realiza una comparación con Puerto Rico.

En una entrevista con Vía Urbano, Eladio Carrión destacó que en la Argentina “se aceptan las cosas nuevas más rápido” en referencia a las fusiones musicales y vaticinó que en 2022 “la industria va a temblar con Paulo Londra”.

“En Argentina hay diferentes tipos de músicos, ustedes pueden hacer eso y aceptan las cosas nuevas más rápido que en Puerto Rico, donde toma un tiempo que una fusión de rock con trap se pegue. El reggaetón siempre va a pegar y el enfoque para nosotros siempre va a ser reggaetón”, explicó el cantante puertorriqueño, quien este año lanzó tres discos y viene de estrenar el tema “Quiénes son ustedes”.

Al ser consultado por Paulo Londra, afirmó que “va a temblar la industria” con su vuelta en 2022 y agregó: “Es un talento increíble, es una pena lo que le pasó. Yo siendo un artista que saca tantos temas, no me quiero imaginar pasar por una situación similar; tener un don y no poder contárselo a la gente debe ser desesperante”.

Además, se mostró dispuesto a realizar una colaboración con el artista cordobés, de quien se consideró “fanático”.

Eladio Carrión. (CZ) Foto: CZ

Por otra parte, al realizar un análisis de su carrera hasta el momento, Eladio Carrión opinó que su primer tema que se pegó fue “Mi error” con Zion, tema que consideró como su primer paso al éxito. Asimismo, luego mencionó la sesión con el productor argentino Bizarrap, lo que le permitió dar un salto a “Europa”, porque “se fue mundial”.

Sin embargo, no deja de destacar que con el lanzamiento del álbum “Monarca” sintió un antes y un después. “Sentí una diferencia desde lo musical, yo no hago música para discoteca, lo hago para estar sentado, para ir en el carro, esa es mi música, para después de un día de trabajo”, puntualizó.

“Claramente este año fue mi mejor año musical, sacamos 3 discos. Fue muy productivo cada vez tengo mas hambre”, dijo sobre “Monarca”, “Sen2 Kbrn, Vol. 1″ y “Sauce Boyz 2″.

Y cerró: “El año que viene quiero hacer muchos shows e ir para muchos lugares y seguir mejorando siempre”.