Bad Bunny recibió esta noche el Latin Grammy por “Mejor Álbum de Música Urbana” gracias a su trabajo en “El último tour del mundo”.

“A veces no sé si es mejor ganar o perder, porque estar aquí me pone nervioso. Qué más puedo decir que gracias, gracias a la gente que me escucha, que me quiere, gracias a la academia que me da sin recibir nada a cambio”, dijo Bad Bunny al recibir el premio.

“El último tour del mundo” es el cuarto álbum de estudio de Bad Bunny en solitario y el quinto en general del rapero y cantante puertorriqueño, el cual se lanzó el 27 de noviembre de 2020, nueve meses después de su trabajo discográfico “YHLQMDLG”.

En la terna a “Mejor Álbum de Música Urbana”, Benito compitió contra Akapellah (”Goldo Funky”), Eladio Carrión (”Monarca”), Ozuna (”Enoc”) y Myke Towers (”Lyke Mike”).