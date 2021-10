Duki se refirió a la nominaciones de los Latin Grammy 2021 y mostró su descontento por la ausencia del disco “Desde el fin del mundo” en las ternas, por lo que opinó que esa decisión se la “re bajó”.

//Mirá también: Latin Grammy 2021: María Becerra, Nicki Nicole, Nathy Peluso y Bizarrap están nominados

“Me la re bajó que ‘Desde el fin del mundo’ no este nominado a los Latin Grammy; me pareció que fue un disco que estuvo bien, que estuvo a la altura, tiene temones, a la gente le gustó y lo escuchó”, dijo Duki en un stream por Twitch.

Y agregó: “No tengo porque andar compitiendo con nadie ni esperando que alguien me dé el reconocimiento. Yo hago música porque lo disfruto, aunque uno a veces en su carrera empieza a entrar a querer competir y a pensar en los números. Yo lo hago porque lo amo y me divierte, pero a veces me pasa eso”.

//Mirá también: Rusherking anunció su próxima gira y las entradas ya están disponibles

Cabe recordar que en la edición pasada de los Latin Grammy Duki recibió crítica tras la nominación que tuvo por el tema “Goteo” como “Mejor canción de Rap y Hip Hop”. También, estuvo ternado por la canción “Hablamos mañana” que lanzó junto a Bad Bunny y Pablo Chill-E.