Lit Killah hizo referencia a la situación del cantante cordobés Paulo Londra y resaltó que es el “Daddy Yankee de Argentina” por su magnitud como artista. Asimismo, habló de sus inicios en la música y sobre su relación con los productores con el correr de los años.

“Estoy manija de que Paulo (Londra) salga y que pueda romper todo, es el Daddy Yankee de acá. No saca música hace dos años y nadie lo alcanzó ni de cerca”, manifestó Lit Killah en una entrevista con Urbana Play.

Y agregó: “Cualquiera que esté dos años parado es muy difícil que vuelva a pegarla. Si Paulo seguía sacando música, estaría al nivel de Bad Bunny y J Balvin”.

Por otra parte, dijo que lo que hace, lo lleva adelante al “100%” y se refirió a sus comienzos como artista de trap. “Los primeros productores con los que trabajé eran de cumbia”, confesó al señalar que eran los propios traperos los que le marcaban las diferencias a la hora de producir para sonar distinto.

Por último, habló de sus inicios en González Catán: “El barrio es lo que me formó y tuve muchos amigos de los que aprendí muchas cosas. Los valores que me dejó, ahora es la bajada a tierra que me da, me doy cuenta de donde vine”