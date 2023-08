El radical antes y después de María Becerra tras operarse las lolas

María Becerra ya es toda una estrella de talla internacional, por lo que los medios de diferentes países se fijan en ella y sus fans le consultan por redes sociales todos los detalles de su vida. Una de las dudas que más se repitió en los últimos meses se centraba en los retoques estéticos que la “nena de Argentina” se había realizado, principalmente en el rostro.

Es que la aparición de Becerra en la última edición de “Los 40 Music Awards” dio de qué hablar. Su cara se veía diferente a la tradicional, especialmente en la zona de la mandíbula. Las fotos se hicieron tan virales que diferentes expertos lanzaron en las redes sus opiniones sobre los retoques que la cantante se había hecho.

María Becerra en Los 40 Music Awards

La cantante negó haberse hecho una bichectomía o algún otro retoque estético en el rostro. “WTF? No me operé la mandíbula, siempre tuve mandíbula cuadrada y por el maquillaje a veces resalta mucho más”, aseguró. Sin embargo, en los últimos días sí admitió que pasó por el quirófano por otra parte de su cuerpo.

“Esto es una pregunta un poco polémica, pero tú te has hecho operaciones, ¿verdad?” inquirió uno de los conductores del podcast mexicano. “Sí, además yo creo que es re evidente” respondió sin tapujos. “No andaría diciendo ‘no me hice nada, empecé el gimnasio, hice mucho pecho, nací así, de repente’. La verdad es que sí, me operé y me encantó, mirá cómo quedé” sentenció tocándose las lolas.

El antes de que María Becerra pasara por el quirófano. Foto: Instagram

Es que la cantante tiene razón, el cambio es evidente si se compara con sus fotos del inicio de su carrera con las actuales.

El después de María Becerra. Foto: Radio Divaza

Más allá de estos temas, María cada vez viene sorprendiendo y dando pasos agigantados dentro de la música urbana, convirtiéndose en una de las artistas con mayor impacto en el país.

Qué signo del zodiaco es María Becerra

María Becerra, la nena de Argentina, tiene algo en común con Wos y es que los dos son de Acuario. La cantante nació el 12 de febrero de 2000.

María Becerra es el signo acuario.

Las personas que nacieron bajo este signo suelen ser muy humanitario, al mismo tiempo que independiente e intelectual.