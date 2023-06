El PICANTE ida y vuelta entre Emilia Mernes y Nicki Nicole: “A mí no me mires así”

Emilia Mernes y Nicki Nicole son dos de las cantantes argentinas más exitosas a nivel internacional. Ambas artistas han colaborado en “Intoxicao” y desde entonces forjaron una fuerte relación. Incluso, en diferentes entrevistas han tenido palabras de elogio la una para con la otra.

Emilia Mernes y Nicki Nicole Foto: Instagram @luwearss

Ambas artistas siempre declaran su amistad, lo mucho que se quieren y se admiran. Es habitual que en cada publicación que suba tanto Nicki Nicole como Emilia Mernes, la otra inmediatamente comente con un guiño de complicidad o picardía.

Recientemente, la cantante rosarina subió a sus redes una foto donde se la puede ver con una bandana color oro, un delineado super marcado y una mirada desafiante. Su look, un jean oversize, una camisa blanca totalmente abierta y un top negro con miles de accesorios.

Nicki Nicole en Twitter Foto: Twitter

En Twitter los comentarios estallaron por la foto tan sugerente de Nicki Nicole, y uno de los comentarios más populares fue el de su colega que escribió: “A mí no me mires así, sabes”. Por su parte, la rosarina no tardó en responderle: “Vos ayer que me querías mirar enojada y eras un perrito bebé”.

Emilia Mernes y Nicki Nicole se comentan en sus redes Foto: twitter

Los fans de ambas artistas enloquecieron con este cruce y tanta fue la emoción que no pudieron contener los comentarios: “Okay, acabo de empezar a shippearlas con esta escena en mi cabeza”, “Lo mucho q las amo”, “Que mujeres más hermosas por favor”, fueron algunos de los tantos mensajes que recibieron.

La amistad entre Emilia Mernes y Nicki Nicole

En un ambiente donde es muy difícil generar lazos de amistad, Emilia Mernes y Nicki Nicole demostraron ser la excepción y poder construir una amistad dentro de la industria. La cantante de Nogoyá ha declarado: ”Es una de las referentes más grandes de Argentina”, en referencia a su colega.

Por otro lado, Nicki, en uno de los tantos guiños de amistad, ha escrito: “Emi yo creo en ti” haciendo referencia al sello que la entrerriana repite en varios de sus temas.