El durísimo descargo de Papo MC contra Urban Roosters tras los cambios en FMS Argentina: “Yo no tranzo más”

Como ya se había anunciado, la competencia internacional Freestyle Master Series, más conocida por sus siglas FMS, tuvo grandes cambios en su formato. Finalmente, se confirmaron los traslados de los diferentes competidores y cómo quedará conformada cada una de las ligas. Por su parte, el rapero Papo MC salió a hablar tras su desvinculación de FMS Argentina y realizó un fuerte descargo en contra de la organización.

Con los cambios en todas las ligas, varios de los competidores más importantes de FMS Argentina no formarán parte de la nueva temporada. Papo MC fue la primera baja importante que se conoció. Urban Roosters decidió no contar con el rapero marplatense sin dar motivos sobre su desvinculación. Quien también quedó fuera de los convocados es Nacho Augenuino, otro de los competidores clásicos de la liga nacional.

Nacho Augenuino. Foto: FMS Argentina

Debido a los traspasos a otros países tampoco estarán en FMS Argentina: Klan, Mecha y Stuart. Tres de los freestylers más queridos por el público local. En su lugar llegarán Mr Ego de España, Rapder de Mexico y se incorporan G Sony y CTZ, subcampeón de Red Bull Batalla Argentina 2022.

Por su parte, Papo MC hizo un fuerte descargo respecto a todos estos cambios y el manejo de la organización. Sin pelos en la lengua, contó su situación y reveló detalles desconocidos por el público consumidor del freestyle.

Papo MC arremetió contra Urban Roosters y habló sobre los cambios en FMS Argentina

A través de un stream en su canal de Twitch, Papo MC decidió hablar por primera vez luego de su inesperada desvinculación y opinó sobre los cambios en la liga.

“Urban Roosters son de España por eso este año la liga más interesante va a ser la de España. Organicamente, la liga de Argentina fue la más interesante junto a la de España. Ahora, yo soy el dueño y digo ‘ah mirá que interesante Mecha, traémelo a España que vendemos los tickets en euros, a Stuart llevémoslo a Colombia que estamos llenando los estadios y en Argentina las entradas se venden en pesos, y el peso está 420 y la gente está complicada económicamente, las marcas no invierten tanto dinero, ¿y Papo? no es tan importante, le metemos un reemplazo”, reflexionó en directo.

Entre las fuertes declaraciones, el rapero sostuvo que no fue su decisión dejar FMS Argentina sino que así lo decidió la organización. También dejó entrever que a Nacho “lo echaron sin darle explicación” porque pasó a ser representado por él. “Me llenaron las p*lotas, yo no tranzo más, me cansé, se terminaron mis comunicaciones con Urban Roosters”, agregó visiblemente molesto y enojado el último campeón nacional.