Papo MC, el freestyler argentino pasó por “Caja Negra”, el ciclo de entrevistas de Julio Leiva para Filo.News, y habló sobre suexperiencia en Red Bull Batalla De Los Gallos. Además de confirmar su participación en FMS Argentina 2022.

“Red Bull puso fichas en la escena del freestyle cuando nadie más las puso” destacó al ser consultado sobre la competencia de los dos toros. “Ahora es fácil que las marcas vengan, apoyen y avalen” agregó.

“A mí en el 2012 me trataron como si yo fuera Eminem y yo rimaba mate con combate, y gracias, ni siquiera sé si estaba listo para una Red Bull” confesó acerca de su primera participación en una Final Nacional. “Me fueron a buscar en un Mercedes Benz a la terminal, me llevaron a un hotel cinco estrellas, me recibieron ‘Sr. Papo, su pack de energizantes” recordó con humor.

“Fue una experiencia increíble, fue como ‘wow este mundo existe’, yo no sabía que existía” admitió. “Fue súper inspirador”, así definió La Bestia Del Hardcore ese primer acercamiento al mundo profesional del freestyle.