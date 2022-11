El Dibu Martínez compartió un video con una canción de Dillom antes del partido de la Selección Argentina y causó furor

Antes del partido entre Argentina y Polonia en este Mundial Qatar 2022, el arquero Emiliano “Dibu” Martínez se tomó un momento para usar sus redes sociales y conectarse con los hinchas argentinos. Para ello, optó por un video motivacional musicalizado con una canción de Dillom y rápidamente se volvió viral.

El tema de Dillom elegido por Dibu Martínez es “Opa” en versión ATP, donde el artista modificó el contenido explícito por palabras apropiadas para que escuchen los más pequeños. La canción suena mientras en el video se proyectan diferentes imágenes de la Selección Argentina y en especial de las atajadas del arquero.

Rápidamente, los usuarios de Twitter no tardaron en comentar este llamativo crossover entre el artista y el futbolista. “El dibu subió esta historia músicalizada con OPA versión ATP jssjsj AAAª my two true passions”, “jajsjs el dibu really said los polacos son medio opa y que se los toma con la sopa” y “EL DIBU no sólo citó al dillom le dijo OPAs a los Polacos” fueron algunos de los comentarios.

De esta manera, Dillom se suma a la lista de cantantes favoritos de la Scaloneta. En otras oportunidades, los jugadores ya han mostrado su fanatismo por referentes del género urbano como Bizarrap, Duki y Wos.

La canción favorita de la Scaloneta

La Selección Argentina celebró el 2 a 0 ante México al ritmo de uno de los temas más populares de Wos. “Luz Delito” se convirtió en la canción oficial para festejar cada gol de la celeste y blanca en el Mundial Qatar 2022.

Esta canción de rap fue la elegida por los jugadores de la Scaloneta para que suene por los altoparlantes tras cada gol que anoten en esta Copa del Mundo. Es que la FIFA ha permitido a cada federación que escoja una canción oficial para que poner cuando conviertas un tanto.