Duki se encuentra en México presentando su gira 2022 “Ya Supiste Tour” en la que se presentó en vivo este viernes 27 de mayo y lo hará también el 29 del mismo mes.

Sin embargo compartió en su Instagram un video en donde está sentado en una silla de ruedas y escribió: “Camino a Ciudad de México tuvimos un pequeño accidente, no se preocupen no es nada grave, sólo me lastimé el pie derecho, pero tamo’ al cien”.

Además, Duki agregó: “Ciudad de México ya estamos en camino, estamos yendo en la silla de ruedas, ya supiste. Los amo, nos vemos a la noche”.

El cantante, sin embargo, y pese a su lesión, decidió proseguir con los shows estipulados; por lo tanto, también continuará con todas las demás presentaciones.

Por otra parte, se disculpó con los fans que no pudo saludar, expresando: “Gracias Monterrey los amo. El arranque de la gira fue hermoso, gracias por el respeto y el amor. Le mando un abrazo especial a los que estuvieron fuera del hotel esperando para saludarme , a los que no pude ver les pido disculpas”.

El enojo de Duki ante una hater de Emilia Mernes

Emilia Mernes anunció que su nuevo álbum “Tu crees en mí” se estrenará este 30 de mayo y estará disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo algunos de sus hits como “Cuatro y veinte″ y “Desde Enero a Diciembre”.

Sin embargo, a pesar de que sus fans están muy emocionados por la noticia, una hater no tardó en comentar el posteo de Emilia en Twitter, con un mensaje negativo: “Ni siquiera es conceptual tú disco, agregaste canciones nuevas para poder inflar los números al momento del estreno”.

La cantante le respondió con un breve mensaje “no sé” pero Duki salió a defenderla y escribió sarcásticamente: “Ni le respondas a la envidiosa esta que piensa que una red social da la libertad de opinar sobre la vida de los demás y desmerecer el esfuerzo de los demás y desmerecer el esfuerzo ajeno”.

La hater puso en privado su cuenta de Twitter luego de eso, posiblemente por la cantidad de mensajes que debió recibir por parte de los fans de ambos artistas.