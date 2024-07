Don Omar rompió el silencio tras superar el cáncer y contó cómo fue su dura experiencia: “Miedo a quedarme vivo”

Meses atrás, el mundo del reguetón recibió una noticia devastadora: Don Omar, el Rey del Reguetón, estaba atravesando un grave problema de salud. El talentoso artista puertorriqueño fue diagnosticado con un tumor en el riñón y tuvo que someterse a una complicada cirugía para extraerlo.

Tras la cirugía, Don Omar utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo y los buenos deseos de sus fanáticos. “Hoy me levanté sin cáncer y agradecido. Gracias por sus buenos deseos, oraciones y miles de mensajes. Mi operación fue todo un éxito y ahora queda recuperarme”, escribió el artista, mostrando una actitud positiva y resiliente mientras comenzaba su proceso de recuperación.

Don Omar reveló que tiene cáncer (Instagram)

La reflexión de Don Omar entre el miedo y la paz

En una entrevista íntima, Don Omar confesó los sentimientos que lo invadieron durante su enfermedad. “Sentí miedo, pero sentí paz en algún momento. Creo que el miedo era más por la poca información que tenía de lo que estaba sucediendo conmigo, no miedo a quizás morirme, sino el miedo a quedarme vivo y seguir enfermo”, reveló el cantante, mostrando su vulnerabilidad y la profundidad de sus pensamientos durante esos momentos de incertidumbre.

Don Omar fue operado con éxito de cáncer de riñón. Foto: Instagram

“Pasé de todo, hermano. De esa etapa del miedo a la etapa de la paz, cuando literalmente le dije a Dios: ‘Sabés que yo creo que viví todo lo que quiero, creo que recibí todo lo que no me merecía. Que sea lo que tú digas, me va a traer paz, sea lo que sea’”, compartió el artista, mostrando cómo encontró consuelo en la espiritualidad y en su diálogo con Dios.

El cantante también explicó por qué decidió mantener en secreto su enfermedad. “Nunca le dije nada a nadie, yo nunca compartí esto con nadie, quise quedarme callado todo el tiempo. Creo que fue una de las razones por las que empeoró la situación y yo no quería hablar con nadie”, confesó Don Omar.

Don Omar aseguró que no quiso contarlo antes porque estaba en una exitosa gira. (Foto: @donomar)

A pesar de estar en medio de una exitosa gira, Don Omar optó por no revelar su condición para no afectar la atmósfera positiva que había creado con su equipo y sus seguidores. “Yo tenía mucho miedo, estaba en medio de la gira, y la gira era todo un éxito. Yo en algún momento sentí que no quería dañar la atmósfera”, explicó el cantante.