DJ Mami habló sobre su exitoso presente y sus comienzos como productora: “A todo le encuentro un sentido artístico”

DJ Mami, la artista mendocina que comenzó como productora de eventos de moda, continúa en auge con su carrera como cantante. Recientemente lanzó “Tik Tak”, un single en solitario, y “Loba” junto a Danilo Montana. Con Emanero como productor y aliado, cada vez se afianza más dentro del género urbano. En una entrevista exclusiva para Vía Urbano habló sobre su exitoso presente, su paso por el Pride 2022 de Madrid y los próximos proyectos que tiene en mente.

Venís de estrenar “Tik Tak” en solitario y “Loba” junto a Danilo Montana. ¿Cómo surgió la colaboración?

DJ Mami: Surgió bastante natural. Con Danilo tenemos muy buena relación desde hace ya varios años. Lo admiro profundamente como productor musical y artista. Él arrancó con la cumbia 420, con el movimiento RKT, tenía una banda con Perro Primo. De alguna manera sentó las bases de este movimiento a nivel internacional que es producto argentino. La verdad es que es profunda la admiración que siento por él, además lo quiero mucho como persona, es un gran amigo.

Justo dio la casualidad que había hecho Loba con Emanero y pensé que le vendría mejor un feat. Le escribí a Danilo que hace poco empezó a sacar temas como artista. Nos costó darnos cuenta después de varios llamados que él pensó que lo estaba invitando a producir y no a colaborar como artista. Nos estuvimos riendo un montón de la situación.

Siento que cada vez me voy acercando un poco más a los sonidos que yo quiero acercarme. De alguna manera, supongo que internamente, por una cuestión de respeto porque siempre como DJ acudí a esos sonidos pero no los hice yo misma, mi presencia como cantante fue de a poquito ir coqueteando pero no me animaba a darlo todo. “Tik Tak” fue un acercamiento, más pop, más suave, ya con “Loba” empiezo a mostrar esa faceta de DJ Mami como artista y lo que quiero hacer a futuro.

¿Qué diferencias hay entre hacer música solista y colaboraciones con otros colegas?

DJ Mami: Mi comodidad es estar en el estudio con Emanero, es una persona que me hace abrirme en todos los aspectos musicales y a no sentir vergüenza de las cosas que me van saliendo. Ya sean melodías, letras, estructuras.

Hacer un feat puede funcionar de distintas maneras, no existe una fórmula. Voy reconociendo y descubriendo cada una a medida que pasa el tiempo. Siempre son diferentes experiencias. Es como un pasito nuevo y todo es hermoso.

Actualmente las artistas argentinas como María Becerra, Tini Stoessel y Cazzu son referentes del género urbano a nivel mundial. ¿Te gustaría colaborar con alguna de ellas?

DJ Mami: Si me preguntás por esas tres artistas que mencionaste, obviamente que con la que más me gustaría colaborar es Cazzu. Más allá de que sea una gran amiga, musicalmente me resulta mucho más hermana. Siento que María y Tini son más pop, a mí me gusta la oscuridad. Pero las admiro a todas, te mentiría si dijera que ‘no me pinta un feat, paso’.

DJ Mami y Cazzu Foto: instagram

Comenzaste como productora de eventos de moda. ¿Qué relación hay con tu música? ¿Te sirve de inspiración para la estética de tus videoclips?

DJ Mami: Mi vida está atravesada por la moda y el arte desde chica. Yo no estudiaba en la escuela, dibujaba. Mientras estudiaba la carrera de indumentaria se me ocurrió armar con amigas un espacio donde vender nuestros productos, conocer otros artistas, generar un movimiento. Ahí arrancó la Feria Indigna, antes no existía el mercado, la venta de diseño independiente. En Mendoza fue como un precedente, un antes y un después. Esa feria se hizo durante 10 años.

La idea era vincular el diseño de indumentaria con las demás ramas del arte. Desde un principio contamos con bandas, muestras de fotografía, desfiles, seminarios, congresos, etc. Yo no sabía que eso era ser productora.

En el medio me di cuenta que yo también quería musicalizar mis eventos porque tenía una carpeta gigante con música. Siempre me interesó desde chica.. Así empezó mi carrera como DJ. Como nadie me invitaba a pasar música, porque en ese momento el reggaetón era mala palabra, me inventaba mis espacios para poner música.

Mi vida en general, no solo la parte artística, está atravesada por el arte. Me fascina. A todo le encuentro un sentido artístico. La moda está trazada por la música y viceversa, todo tiene que ver y todo está vinculado.

¿Cómo fue formar parte del Pride 2022 en Madrid?

Fue increíble. No me lo esperaba, sobre todo la cantidad de gente. No lo podía creer cuando me dijeron que iba a cerrar el Pride de Madrid, que es el evento más importante donde pasan las carrozas y hay diferentes artistas en el escenario. Pasaron un millón de personas por la plaza ese día, a lo lejos solo se veía gente. Fue una experiencia maravillosa, creo que no la voy a olvidar jamás. Espero el año que viene volver a estar, me encantaría.

DJ Mami Foto: Ph @tomaswur

DJ Mami habló sobre sus próximos proyectos

¿Qué es lo que se viene? ¿Tenés pensado hacer shows? ¿Algún lanzamiento?

DJ Mami: Mi idea es poder finalizar el año con un hermoso show. Porque ya hay varios lanzamientos que los quiero encauzar en un mismo show con banda. Ese es uno de mis proyectos para fin de año. Como DJ muchas fechas por un montón de provincias. Me encanta recorrer el país pasando música.

Se viene un próximo lanzamiento, que le tengo muchísima ilusión, con una artista femenina que vive en España, no puedo decir mucho más. Sale muy pronto.