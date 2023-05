Cuál fue el verdadero motivo de la separación de “Los de la Casa”

El género urbano argentino tuvo un antes y un después con la formación de “Los de la Casa”. El grupo conformado por Tiago PZK, Lit Killah, Rusherking y FMK dejó su huella en la escena nacional. Esta unión entre colegas surgió en plena cuarentena, cuando todos ellos se mudaron juntos a una misma vivienda. Allí comenzaron a crear música juntos, por separado y con otros colegas como María Becerra, Duki y Emilia Mernes.

“Los de la Casa” pasaron a llamarse “Los del Espacio” con las nuevas incorporaciones y se transformó en un verdadero movimiento. Sin embargo, con la gran popularidad y, el éxito que logró cosechar de cada uno, sus caminos se separaron.

¿Por qué se separaron “Los de la Casa”?

En una entrevista, Tiago PZK fue quien habló por primera vez sobre la separación del grupo y por qué ya no solían pasar tiempo juntos como antes. Cuando fue consultado por su relación con Lit Killah, Rusherking y FMK, el cantante confesó: “Nos mudamos cuando estábamos en cuarentena, todos estábamos mucho más tranquilos no podíamos ni salir a la calle y creo que fue una época hermosa” empezó contando.

Luego aseguró: “Yo creo que no voy a volver a vivir algo así en mi vida”. Sin embargo, explicó que su crecimiento profesional y el aumento en la cantidad de trabajo, los fue distanciando y dejaron de compartir tiempo juntos. También contó que muchas veces no sabían nada del otro por semanas y se sentía solo con la casa vacía.

FMK, Rusherking, Lit Killah, Tiago PZK Foto: Twitter

“Yo me fui primero. Soy el que más necesita compañía, hablar, si no me enrosco, soy un chabón muy enroscado” se rio antes de proseguir: “Yo siempre decía ‘me voy a ir’, y los pibes no me creían y yo me terminé yendo y creo que eso hizo que se desconectaran más todavía las cosas. A partir de eso yo creo que ya se dieron cuenta solos de ‘bueno listo esta etapa ya terminó'”.

En esta charla con Julio Leiva, Tiago relató como en un primer momento quien apostó por todos ellos fue Lit Killah, que era el único que en ese entonces ya estaba siendo más escuchado y tenía algunos hits, con los cuales ganaba el dinero suficiente como para ofrecerse a pagar los gastos de los cuatro durante los primeros meses. El plan consistía en convivir un tiempo y ver si podían seguir creciendo, y fue justamente así como se impulsaron entre todos en sus carreras artísticas, escuchándose y motivándose.