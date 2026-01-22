Aseguran que Tini Stoessel le cambió el look a Rodrigo de Paul para que se pareciera a Sebastián Yatra

En las últimas horas, Rodrigo de Paul volvió a ser tendencia, pero no por su desempeño futbolístico sino por su imagen. El mediocampista apareció con un look renovado que llamó la atención de los usuarios: pelo corto, barba cuidada, anteojos oscuros y una estética más “clean” que la habitual. Bastó eso para que las redes hicieran lo suyo y conectaran los puntos con Tini Stoessel.

La artista, que retomó su relación con el futbolista en los últimos meses, quedó rápidamente en el centro del debate. Muchos usuarios aseguraron que el cambio no fue casual y apuntaron directo a una supuesta influencia de Tini. La teoría que se viralizó fue todavía más picante: el nuevo look de De Paul se parecería cada vez más al de Sebastián Yatra, ex pareja de la cantante.

Las coincidencias en los looks.

El cambio de imagen de Rodrigo de Paul que encendió la polémica

Las comparaciones no tardaron en aparecer. En X (ex Twitter) y TikTok circularon imágenes lado a lado de Rodrigo de Paul y Sebastián Yatra, marcando similitudes en la ropa, el corte de pelo y hasta la actitud frente a cámara. “Aseguran que Tini le cambió el look para que se pareciera a Yatra”, fue una de las frases más repetidas en posteos virales.

Los comentarios fueron de todo tipo. Algunos se lo tomaron con humor, otros con ironía y varios directamente con enojo. “Dejen de ver cosas donde no las hay. Todos se visten con las mismas marcas”, escribió un usuario. Otro fue más picante: “Hasta video tiene, cada vez más ridículo. Ese estilo no le queda a cualquiera”.

Ambos optaron por un look estilo leñador.

También hubo quienes salieron a defender a De Paul y a Tini, remarcando que el futbolista ya venía explorando una estética más fashion desde su paso por Europa. “Todos usan las mismas tendencias, no inventen novelas donde no existen”, opinó otra cuenta.

Sebastián Yatra y Rodrigo de Paul con looks similares.

Más allá de las especulaciones, lo cierto es que Tini siempre tuvo una fuerte influencia en el universo estético de sus parejas, algo que ella misma ha reconocido en distintas entrevistas. Yatra, durante su relación con la cantante, también había mostrado una etapa más cuidada y estilizada en su imagen pública, lo que alimenta aún más la comparación.