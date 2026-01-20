Se viene el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: fecha, lugar y lista de invitados

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul volvieron a quedar en el centro de la escena, pero esta vez no por un rumor de crisis ni por una aparición pública juntos. En las últimas horas se filtraron detalles concretos sobre su casamiento y todo indica que el evento ya está en marcha, aunque se maneje con extremo hermetismo.

Según se comentó en un programa de espectáculos, la pareja habría reprogramado la fecha. En un primer momento se hablaba de diciembre de 2025, pero eso cambió. Tal como se dijo al aire: “¿Se acuerdan que en un primer momento se hablaba que el casamiento iba a ser en diciembre 2025? Finalmente el casamiento va a ser diciembre 2026”. La decisión no sería casual y estaría directamente vinculada al calendario futbolístico.

El álbum de fotos de Tini y De Paul desde Tulum: cambio físico, tatuaje compartido y el detalle del que todos hablan

El período elegido iría “entre el 20 y el 28 de diciembre porque tiene que ser cercano a las fiestas por el fútbol, justamente por el receso, tanto en Europa como acá”. Un detalle que encaja perfecto con la agenda de De Paul y con una tradición conocida dentro del mundo del deporte.

El lugar, la intimidad y los invitados de lujo de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

La ceremonia se realizaría en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Sobre el sitio elegido, fue contundente la descripción: “Exaltación de la Cruz, el lugar es de ensueño”. No es un dato menor: varias figuras del espectáculo ya eligieron esa zona para casamientos de alto perfil.

Aunque todavía no enviaron invitaciones formales, el círculo íntimo ya estaría al tanto. “Ya lo están empezando a contar en su círculo íntimo. Ya tengo amigos allá en Miami que me dijeron que ya fueron invitados de palabra”, aseguraron en el mismo espacio.

El punto que más ruido generó fue la lista de invitados. Se habló sin vueltas de una boda de nivel internacional: “El nivel de invitados que va a tener esta boda… desde Chris Martin, Alejandro Sanz, Messi, y obviamente los jugadores”. Una frase que alimentó la idea de que podría tratarse del casamiento del año.

Las románticas vacaciones de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

Incluso se deslizó, en tono de broma, un posible momento musical inolvidable: “¿Y quién canta en ese casamiento?… El Ave María lo canta Cris (Martin)”. Aunque dicho con humor, refleja el calibre del evento que imaginan.

En cuanto al futuro, también trascendió el plan de vida en común. “La idea sería del matrimonio vivir en Buenos Aires, en San Isidro, que se está haciendo una casa divina, y en Miami”. Todo parece indicar que Tini y De Paul ya proyectan mucho más que una fiesta. Y esta vez, los datos hablan solos.