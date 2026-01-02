El íntimo video de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul para despedir el año que generó controversia: “Debería estar...”

Tiempo de balances y emociones a flor de piel. Como suele pasar cada cierre de año, Tini Stoessel armó un posteo con imágenes que resumen su 2025: shows multitudinarios, amistades, momentos de introspección y, por primera vez desde la reconciliación, escenas junto a Rodrigo de Paul publicadas por ella misma. Lo que parecía un gesto simple terminó generando una fuerte polémica.

El foco estuvo puesto en un video breve pero contundente. En la grabación, Tini y De Paul aparecen cantando “Llamada de emergencia” de Daddy Yankee dentro de un auto, sonriendo, cruzando miradas y mostrando una complicidad que no pasó desapercibida. Es la primera vez que la cantante decide mostrarse así de explícita con el futbolista en esta nueva etapa de la relación.

El posteo llegó acompañado por un mensaje reflexivo: “2025. Gracias. Pude estar cerca de las personas que más amo, hacer el show de mis sueños y ver cómo ustedes lo hicieron realidad”. También anticipó lo que viene: música nueva, gira y un 2026 cargado de proyectos.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul confirmaron su recociliación con fotos juntos en las redes

La aparición de Rodrigo de Paul en el resumen del año no fue casual. En los últimos meses, la pareja se mostró junta en distintos lugares, desde Miami hasta salidas cotidianas, pero siempre evitando un exceso de exposición directa. Esta vez, el gesto fue leído como una confirmación pública de la reconciliación.

Sin embargo, las reacciones no tardaron en llegar. Mientras muchos celebraron el regreso de la pareja con mensajes como “Mis padres” o “Lo mucho que quería volver a ver un video así de ellos”, otros fueron mucho más duros. Entre los comentarios más repetidos apareció una frase que se volvió tendencia: “Aparentando amor, simple”.

Algunos usuarios cuestionaron la autenticidad del vínculo y apuntaron directamente contra De Paul. “Ese hombre debería estar con sus hijos”, “Es una pareja para las redes” o “Lo peor que le pudo pasar a Tini es De Paul” fueron solo algunas de las críticas que circularon en X e Instagram.

También reaparecieron comparaciones incómodas y referencias al pasado, con menciones a Camila Homs y lecturas que volvieron a instalar viejas polémicas. Del otro lado, los fans más fieles defendieron a la cantante con uñas y dientes: “Con dos videitos de cinco segundos los haters están enloquecidos” y “Se miran y se nota el amor” fueron algunas respuestas.