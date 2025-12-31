Tini llega a Rosario con “Futttura”: Precios y ubicaciones en el Coloso

Vía Rosario / Tini Stoessel

Tras el arrollador éxito de su ciclo de conciertos en Tecnópolis, Tini Stoessel confirmó que su gira internacional “Tini World Tour” hará escala en Rosario. La cita será el próximo sábado 18 de abril de 2026 en el Estadio Marcelo Bielsa (cancha de Newell’s Old Boys).

Belén Musso

Tini Stoessel

La espera terminó para los fanáticos rosarinos: Tini Stoessel desembarca en la ciudad con su “Tini World Tour” para brindar un show histórico en el Coloso del Parque. Tras cerrar un 2025 consagratorio con su proyecto “Futttura” y agotar nueve fechas en Buenos Aires, la artista confirmó su presentación en la cancha de Newell’s para el próximo 18 de abril.

Tini, a puro éxito con Futttura.

Con una puesta en escena de primer nivel que recorre toda su trayectoria, las entradas ya generan furor en la web tras el inicio de la preventa este lunes.

Venta de entradas

  • Venta General: Comienza este martes 30 de diciembre a través de la plataforma oficial Fullticket.
  • Financiación: Se ofrecen opciones de 3 y 6 cuotas sin interés.

Precios de las entradas

  • VIP Fans (1, 2, 3, 4, 5 y 6): $260.000
  • VIP Platino (C y E): $240.000
  • VIP Oro (B, F, I, J, L y M): $230.000
  • VIP Plata (A, G, P y S): $220.000
  • VIP (H, N, O y T): $200.000
  • Platea Baja Visera (B, C, D, E, F y G) / Platea Baja Este (I, J, K, L y M) / Palco Oficial: $190.000
  • Platea Alta Este: $120.000
  • Campo / Sillas Preferenciales Este: $100.000
  • Tribuna General Sur: $80.000
