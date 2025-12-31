Tini llega a Rosario con “Futttura”: Precios y ubicaciones en el Coloso

La espera terminó para los fanáticos rosarinos: Tini Stoessel desembarca en la ciudad con su “Tini World Tour” para brindar un show histórico en el Coloso del Parque. Tras cerrar un 2025 consagratorio con su proyecto “Futttura” y agotar nueve fechas en Buenos Aires, la artista confirmó su presentación en la cancha de Newell’s para el próximo 18 de abril.

Tini, a puro éxito con Futttura.

Con una puesta en escena de primer nivel que recorre toda su trayectoria, las entradas ya generan furor en la web tras el inicio de la preventa este lunes.

Venta de entradas

Venta General: Comienza este martes 30 de diciembre a través de la plataforma oficial Fullticket .

Financiación: Se ofrecen opciones de 3 y 6 cuotas sin interés.

Precios de las entradas

VIP Fans (1, 2, 3, 4, 5 y 6): $260.000

VIP Platino (C y E): $240.000

VIP Oro (B, F, I, J, L y M): $230.000

VIP Plata (A, G, P y S): $220.000

VIP (H, N, O y T): $200.000

Platea Baja Visera (B, C, D, E, F y G) / Platea Baja Este (I, J, K, L y M) / Palco Oficial : $190.000

Platea Alta Este : $120.000

Campo / Sillas Preferenciales Este : $100.000

Tribuna General Sur: $80.000