El cambio físico de Tini Stoessel: las fotos de vacaciones con Rodrigo De Paul en México que llamaron la atención

El 2026 arrancó lejos del ruido para Tini Stoessel. Después de un año intenso, marcado por el tour Futttura y una agenda cargada de shows, la artista armó las valijas y viajó a México para tomarse una pausa. El destino elegido combinó mar, sol y privacidad, y el resultado quedó reflejado en un carrusel de fotos que publicó en Instagram y que, como era de esperarse, explotó en redes.

“Con mis personas preferidas”, escribió Tini para acompañar las postales del viaje. La frase funcionó como una síntesis perfecta del clima de las imágenes: relax absoluto, risas genuinas y tiempo compartido con Rodrigo de Paul y un grupo íntimo de amigas.

La cantante vacacionó con amigas y su novio.

En las fotos se la ve sonriente, con poco maquillaje y looks frescos, pensados para el calor mexicano. Pero lo que llamó la atención es su cambio físico. Muchos usuarios de internet aseguraron que Tini se agrandó el busto, tras regresar al quirófano para una cirugía programada a un año de su primera operación.

Las fotos de Tini en Tulúm.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: un presente compartido sin esconderse

Entre las imágenes que más comentarios generaron aparece una escena íntima y espontánea: Tini y De Paul frente a frente en el mar, arrodillados sobre la arena, charlando con gestos de complicidad. No hay declaraciones ni show. Solo dos personas conectadas en un momento simple, que los fans leyeron como una confirmación del gran presente que atraviesan como pareja.

Las cantante y el futbolista dieron de qué hablar en redes.

Rodrigo aparece de manera natural, sin buscar protagonismo. Acompaña, comparte y se muestra cómodo en ese rol. La pareja, que durante un tiempo eligió el bajo perfil, ahora deja ver fragmentos de su intimidad sin necesidad de explicaciones ni títulos rimbombantes.

Tras sus shows de Futttura, la cantante se tomó vacaciones.

Las vacaciones no fueron solo románticas. En el viaje también estuvieron amigas muy cercanas a Tini, como Chloe López Behar y Belu Lubos, quien celebró su cumpleaños durante la estadía. Las imágenes del festejo muestran una celebración íntima, con brindis nocturnos, risas y abrazos, lejos de cualquier evento ostentoso.

Tini junto a sus amigas.

El álbum incluye de todo un poco: mañanas tranquilas con vista al mar, caminatas entre la vegetación, tardes de pileta, cenas relajadas y noches largas de charla. Funciona como un diario visual que retrata una pausa necesaria antes de volver a la rutina artística.

La pareja se mostró muy enamorada.

La repercusión fue inmediata. Miles de likes y comentarios celebraron verla feliz, enamorada y tranquila. Muchos destacaron su naturalidad, otros la química evidente con De Paul. En todos los casos, el mensaje fue claro: verla bien genera alivio y empatía.