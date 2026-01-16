“Vibes de embarazo”: el video de Tini Stoessel bailando en TikTok que volvió locos a sus fans

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul siguen alimentando el sueño de sus fans de verlos formar una familia. Luego de que se conociera que el volante de la Selección se tatuó tres corazones diseñados por la propia cantante, una nueva publicación de la artista en su cuenta de TikTok terminó de prender la mecha de los rumores de embarazo.

Las románticas vacaciones de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

El video de la polémica

En medio de su reconciliación, que ya parece un hecho tras sus fotos juntos en las playas del Caribe, Tini compartió un video bailando una coreo relajada junto a una amiga. Sin embargo, la atención de sus más de 20 millones de seguidores no se quedó en los pasos de baile, sino en un cambio físico de la estrella.

En cuestión de segundos, la sección de comentarios se llenó de teorías: “Me da vibes de embarazo”, “¿Está embarazada o me parece a mí?” y “Esa pancita es de bebé”, fueron algunos de los mensajes que más interacciones generaron.

Como suele suceder con la exposición de Tini, el video también abrió un debate necesario. Muchos usuarios salieron a defenderla de quienes opinan sobre su cuerpo, recordando las constantes críticas que la cantante recibió durante años.

“Antes era ‘demasiado flaca’, ahora ‘está embarazada’. No hay cuerpo que alcance”, escribió una seguidora, señalando que incluso los comentarios que parecen “inocentes” o con buena onda pueden resultar dañinos.

¿Por qué todos creen que Tini y De Paul esperan un hijo?

El rumor no salió de la nada. Los seguidores de la pareja vienen recolectando “pruebas” desde hace semanas. Principalmente por el tatuaje de los tres corazones con Rodrigo De Paul que mostró recientemente. Un diseño compartido que se hicieron en vacaciones y que, para muchos, ese número representa a la pareja y a un futuro integrante.

En los días de playa y relax en el Caribe ambos se mostraron muy íntimos y felcies, lejos de la agenda frenética de años anteriores, lo que muchos ven como una “preparación” para una nueva etapa. Además del anillo que presumió la cantante en sus redes, que da un indicio de compromiso en privado.

Por el momento, ni Tini ni el “Motorcito” de la Selección han dado una confirmación oficial, pero el video de TikTok dejó la puerta abierta a una noticia que, de confirmarse, sería la bomba del verano.