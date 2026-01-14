¿Hay embarazo y casamiento? Los llamativos detalles de las fotos de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en Tulum

Tini Stoessel lo hizo de nuevo. Después de un 2025 cargado de éxitos y un regreso triunfal a los escenarios con su festival Futttura, la cantante decidió poner primera y arrancar el año en Tulum, México, rodeada de sus “personas preferidas”. Pero lo que empezó como un simple álbum de vacaciones, terminó prendiendo fuego Instagram y despertando mil teorías entre sus seguidores. ¿Hay embarazo y casamiento?

“Qué lindo fue”, escribió la artista al pie de una serie de fotos donde se la ve radiante, disfrutando del sol, el mar y, por supuesto, de su gran amor: Rodrigo De Paul. Sin embargo, más allá de los paisajes paradisíacos, hubo tres detalles que se llevaron todas las miradas.

Un cambio físico que no pasó inadvertido

En las postales de playa, la intérprete de “Carne y Hueso” lució varios modelos de bikinis (desde una roja furiosa hasta una verde metalizada) que dejaron a la vista su reciente cambio físico. Tras los rumores de finales de 2025, se confirmó que la cantante pasó por el quirófano para un recambio de prótesis mamarias en la Clínica Zabala.

Sus amigos y colegas no tardaron en reaccionar. María Becerra le puso “Qué preciosura amiga”, mientras que Lizardo Ponce sentenció: “Explotó el verano”. La realidad es que a Tini se la ve más segura y feliz que nunca, disfrutando de un presente físico y emocional pleno.

Tatuaje compartido y... ¿mensaje oculto?

La relación con el jugador del Inter Miami atraviesa su mejor momento y la piel de ambos es prueba de ello. Si antes De Paul llevaba mariposas y el nombre “Tini” en su cuerpo, ahora la pareja dio un paso más allá con un tatuaje en conjunto de tres corazones rojos.

Rodrigo los lleva en la parte inferior del abdomen (dibujados por la mismísima Tini), mientras que ella luce el mismo diseño en el hombro. La elección de los tres corazones disparó inmediatamente las alarmas de los fans. ¿Es un mensaje cifrado? ¿Se agranda la familia? En las redes, la palabra “embarazo” no tardó en hacerse tendencia, aunque por ahora son solo especulaciones de los seguidores.

El anillo de brillantes: ¿Hay boda en 2026?

Como si el tatuaje fuera poco, un accesorio en la mano izquierda de la cantante terminó de confirmar lo que muchos sospechaban. En varias fotos, Tini luce un imponente anillo de brillantes en su dedo anular.

Los rumores de compromiso entre la cantante argentina y el “Motorcito” de la Selección ya parecen certezas. Para sumarle más leña al fuego, el propio De Paul dejó un comentario que dejó a todos recalculando: “Se viene un gran 2026”.

Entre la mudanza a Miami, el anillo de lujo y los mensajes cómplices, todo indica que el 2026 podría ser el año en que Tini y Rodrigo den finalmente el “sí, quiero”. Por ahora, ellos eligen el silencio y seguir disfrutando de los tragos y los atardeceres en el Caribe.