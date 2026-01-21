Se filtró la millonaria cifra que pagarían Tini Stoessel y Rodrigo de Paul para su casamiento: todo sin canjes

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya se encuentran en la recta final hacia su casamiento, que promete convertirse en uno de los eventos más impactantes del año. Aunque la fecha exacta aún no fue confirmada, el festejo se realizará a fines de diciembre de 2026, y en las últimas horas comenzaron a filtrarse detalles clave sobre la celebración, incluido el impactante presupuesto que demandará.

La boda marcará el cierre definitivo de una historia de amor que comenzó envuelta en polémica, atravesó idas y vueltas y hoy vuelve a ocupar el centro de la escena mediática.

Una relación marcada por la polémica y la reconciliación

El romance entre la cantante y el futbolista de la Selección Argentina no estuvo exento de controversias desde el inicio. En su momento, se puso en duda si De Paul había engañado a su entonces pareja, Camila Homs, madre de sus dos hijos, lo que generó un fuerte rechazo en redes sociales y en la opinión pública.

Las románticas vacaciones de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

Más tarde, tras el Mundial de Qatar, la relación atravesó un quiebre que mantuvo a Tini y Rodrigo separados durante un tiempo. Sin embargo, el vínculo logró recomponerse y, finalmente, el amor terminó imponiéndose.

Ahora, a 11 meses de dar el sí, la pareja se prepara para una boda que promete ser tan lujosa como comentada.

El lugar elegido para la boda de Tini y De Paul

El casamiento se celebrará en Dok Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz, uno de los espacios más exclusivos y elegidos por los famosos para realizar bodas de alto perfil.

El Dok Haras cuenta con un espacio de salón con gran capacidad para una larga lista de invitados, pista para baile y set de DJ.

Por ese mismo lugar pasaron celebridades como Ricky Montaner y Stefi Roitman, Jorge Lanata y Elba Marcovecchio, Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni, Diego Schwartzman y Eugenia De Martino y Oriana Sabatini y Paulo Dybala, lo que refuerza el perfil glamoroso del evento que están organizando Tini y De Paul.

El lugar es amplio: con enormes jardines, naturaleza a pleno y detalles decorativos que lo hacen aún más especial.

Cuánto costará el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Uno de los datos que más impacto generó fue el presupuesto total de la fiesta. La cifra fue revelada por el periodista Martín Salwe en el programa Lape Social Club.

“Entre shows, catering, despliegue técnico, alquiler y cubiertos, estamos hablando de una cifra enorme. Para ellos es un chiste, hay cero canje”, explicó el periodista antes de dar a conocer el monto final.

Según detalló, el casamiento costará entre 900 mil y 1,2 millones de dólares, lo que equivale a entre 1.350 y 1.800 millones de pesos, tomando como referencia el tipo de cambio blue.

Una boda sin canjes y con despliegue total

De acuerdo a la información difundida, la pareja no recurrirá a acuerdos comerciales ni canjes, lo que eleva aún más el nivel del evento. El despliegue incluiría shows en vivo, catering premium, tecnología de primer nivel y una producción integral de alto impacto, acorde al perfil internacional de ambos.

Con estos números y el lugar elegido, todo indica que el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul será uno de los acontecimientos sociales más importantes del año y un nuevo capítulo en una historia que nunca pasó desapercibida.