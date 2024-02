¿Amistad o algo más? El llamativo comentario de Spreen sobre Nicki Nicole tras su separación de Peso Pluma

La separación entre Nicki Nicole y Peso Pluma tomó una relevancia internacional, teniendo en cuenta que son dos artistas con gran exposición y múltiples fans en diferentes partes del mundo. Además, que la cantante se enteró de la infidelidad por un video viral en las redes sociales y eso causó un gran repudio en las redes sociales.

Frente a la escandalosa ruptura, dio lugar para que opinen las exparejas de Nicki como Trueno y Khea, para que haya una pelea entre los fanáticos de Nicki y Peso Pluma, y para que el debate se mantenga en el común de los que escuchan música de género urbano.

El hate a Peso Pluma tras su infidelidad a Nicki Nicole Foto: Captura de Instagram

Dentro de los comentarios que surgieron, hubo uno que llamó la atención, ya que le dijeron a Nicki que debería haber elegido al streamer, Spreen, con quien realizó dos directos vía Twitch, él es argentino, tiene 23 años, y posee más de 9.1 millones de seguidores en la plataforma. Cuando la cantante lo visitó, él llevó mariachis con una serenata para ella.

Luego de la polémica separación, Spreen habló con sus seguidores vía Twitch y explicó: “Gente, Nicki es mi amiga, no pasa absolutamente nada. A mí me cae muy bien, ella de vez en cuando me invita a hacer boludeces y somos amigos”.

Por último, agregó: “Yo tengo mucha confianza con ella y ella tiene mucha confianza conmigo, y nos llevamos piola. Así que nada”. En varias oportunidades, tuvo que recalcar la amistad que posee con la rosarina frente a los comentarios que le llegaban.

El mensaje de Nicki Nicole a sus seguidores

Frente a unos días difíciles para Nicki Nicole, ella tuvo que realizar shows y presentarse a diferentes compromisos musicales. Dentro de este contexto, ella se mostró paseando por Disney y luego, posó con un top y un jogging para desearles buenas noches a sus seguidores y les dijo que los ama, y además, mostró con su sonrisa que cada día está un poco mejor.