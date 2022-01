Duki se presentó en Asunción, Paraguay, y le tiraron un celular iPhone 13 y una zapatilla durante el recital que estaba brindando ante una multitud.

“Me acaban de revolear un iPhone 13. No revoleen celulares, si lo pierden, no nos vamos a hacer cargo, por favor no tiren celulares, un celular vale mucha plata y es una herramienta, no lo tiren al pedo”, dijo Duki.

Luego, a Duko le arrojaron una zapatilla y su reacción fue otra: “La próxima persona que me revolea una zapatilla, me meto y lo saco. Entiendo que me tiren una bandera, una remera pero una zapatilla me pegás en la cara y me lastimaste amigo”.

El cantante de trap realizó una presentación en Paraguay, donde interpretó gran parte de sus éxitos. En esa misma noche, también estuvieron Emilia Mernes y Bizarrap.

Lit Killah, otro artista al que le arrojaron un celular

El cantante argentino se presentó la semana pasada en el boliche “El Bosque” de Quilmes y vivió una situación similar a la de Duki: le arrojaron un celular en pleno show y su reacción se volvió viral.

“No sean boludos amigo, cómo me van a tirar el celu; están re locos. Yo después que se yo de quién es”, había manifestado Lit Killah tras finalizar la canción “Entre nosotros” y ver que le habían tirado un celular.