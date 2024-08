“Reservó la mesa con otro nombre”: este es el icónico sitio que visitó John Travolta en Buenos Aires que impactó a todos.

Tras su estadía en Bariloche, John Travolta sorprendió a todos los habitantes al arribar en Buenos Aires, acompañado de su hijo y su hermana, para seguir gozando de unas cálidas vacaciones en familia. Asimismo, el actor visitó un particular sitio, típico de la cultura argentina, donde sus fans quedaron impactados al observarlo en el particular destino.

La inolvidable experiencia que tuvo John Travolta en el secreto lugar

El famoso fue a conocer una popular tanguería llamada “Señor Tango”, ubicada en el corazón de Barracas, debido a que, con paso del tiempo, demostró estar plenamente cautivado por la historia argentina.

Por ello, esta vez el actor reservó una mesa en el área VIP del lugar para no perderse el espectacular show de tango. Sin embargo, para mantener el perfil bajo, realizó la reserva con otro nombre, por lo que su llegada impactó a todos los empleados.

Así es "Señor Tango", el local que visitó John Travolta. Foto: @Senortango

“La verdad no lo esperábamos. No lo podíamos creer. Se ve que ya había cenado porque llegó a las 22:00hs. Sacó entrada para el VIP junto con la hermana y un hijo. Fue muy amable. Llegó y preguntó si era posible que no le tomáramos fotos. Después nos comentó que si esperábamos a que todos se fueran él se iba a sacar fotos. Luego del show pidió que el elenco subiera al VIP. Él nos dijo que cuando estaba en Argentina siempre pasaba por la puerta porque siempre se hospedaba en la casa de alguien que vivía en Quilmes”, comentó Soledad Soler, esposa del director artístico Fernando Soler y encargada de la gerencia de eventos, mediante una conversación con Teleshow.

Respecto al espectáculo que enamoró a Travolta, Soler mencionó: “El lugar es muy bonito y el espectáculo lo empezamos desde Troilo hasta Pugliese. Todos los grandes maestros de las orquestas. Esto lo fascinó, estaba encantado con la orquesta y con Carlos Corrales, que es el director de la Orquesta Nacional del Tango. También Matías López, que es el director de nuestro quinteto, es pianista. Hay muchas escenas adentro del tango que están acompañadas con una puesta en escena con pantallas, vestuarios, pelucas y demás. Y hay un momento cuando caen las banderas argentinas del techo y ahí su hermana se puso a llorar”.

Así es "Señor Tango", el local que visitó John Travolta. Foto: @senortango

Según expresó la encargada de la gerencia de eventos de la tanguería, no les avisaron nada a los artistas que brindarían el show que los estaba observando aquella celebridad. “Al elenco no le dijimos nada. Jamás les decimos cuando hay una visita importante, por si salen nerviosos. Sobre su visita a Argentina nos dijo que había venido tres días para llevar a su hermana y a sus hijos a conocer el país. Dijo que él quería descansar. También nos comentó que la Patagonia le fascinaba, que es un lugar que conoce mucho y que viene cuando tiene tiempo, se toma unos días”.

En efecto, el mediático pasará unos días en el país, donde disfrutará de la total serenidad que ofrece el territorio argentino junto a sus seres queridos, quienes conocerán un poco más la cultura argenta.