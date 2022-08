Luego de que se conociera la triste noticia del fallecimiento de Olivia Newton-John, el reconocido actor John Travolta se despidió de su colega con unas sentidas palabras en su Instagram.

John Travolta se refirió a la muerte de Olivia Newton-John con una sentida despedida. “Hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble”, expresó el actor sobre la artista con la que protagonizó “Grease”.

Olivia Newton-John Foto: Instagram

En la publicación de Instagram, la estrella abrió su corazón y el baúl de los recuerdos. “Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo” afirmó. Además, hizo algunas referencias al film que protagonizaron en 1978 y que marcó sus vidas: “¡Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!”

El mensaje estuvo acompañado por una foto retro de la artista y rápidamente acumuló más de un millón de “me gusta” y miles de comentarios que compartían la tristeza por la partida de un ícono del cine que marcó a toda una generación.

La relación de John Travolta y Olivia Newton

El salto al estrellato de Olivia Newton-John comenzó al interpretar a Sandy Olsson en la reconocida película “Grease” de 1978. Su personaje era protagónico junto a John Travolta, con quien formó una gran amistad.

Olivia Newton-John en Grease junto a junto a John Travolta (Captura de video).

A partir de allí, el nombre de la actriz quedó inmortalizado en Hollywood y en la cabeza de toda una generación que se enamoró con este musical.

Su carrera también se desarrollo en el mundo de la música. Olivia tuvo éxitos como “If Not for You”, “Let Me Be There” y “Have You Never Been Mellow”.