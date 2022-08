“Vis a Vis”: esta serie fue una de las más aclamadas por la crítica no solo por su similitud con “Orange is the new Black”, sino también por la tensión que se vive en cada capítulo, todo dentro de una cárcel de mujeres. Su enfoque totalmente crudo y audaz le da una combinación perfecta para aquellas personas que les apasionan las historias duras y llenas de drama.