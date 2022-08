La actriz Olivia Newton-John, conocida por la exitosa película “Grease”, murió a los 73 años.

Su esposo John Easterling dio a conocer la noticia. Ocurrió este lunes por la mañana y según el hombre falleció en paz rodeada de familiares y amigos en su rancho en el sur de California, EEUU.

Olivia Newton-John falleció luego de 30 años de pelear contra el cáncer de mama

“Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil”, escribió Easterling.

“Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama”, compartió su esposo en el comunicado en la cuenta verificada de Instagram de la cantante y actriz.

“En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria al Fondo de la Fundación Olivia Newton-John”, agregó.

La artista australiana fue diagnosticada con cáncer de mama por primera vez en 1992 y desde ese momento luchó para superar la enfermedad.

Olivia Newton había revelado que estaba transitando la etapa 4 del cáncer en octubre de 2021 y compartió que estaba controlando el dolor con marihuana medicinal.

La exitosa carrera artística de Olivia Newton

Su salto al estrellato comenzó al interpretar a Sandy Olsson en la reconocida película “Grease” de 1978. Su personaje era protagónico junto a John Travolta.

Así su nombre quedó inmortalizado en Hollywood y en la cabeza de toda una generación que se enamoró con este musical.

Olivia Newton-John y John Travolta en Graese

Su carrera también se desarrollo en el mundo de la música. Olivia tuvo éxitos como “If Not for You”, “Let Me Be There” y “Have You Never Been Mellow”.

*Noticia en desarrollo*