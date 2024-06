Escapada a Chile en el fin de semana largo: el cerro a menos de 2 horas de Santiago para disfrutar de la nieve

Se viene un fin de semana largo de cuatro días, uno de los feriados turísticos más esperados de este 2024 en Argentina. Teniendo en cuenta esta fecha, el destino que ha generado más interés en los argentinos este año es Chile, ya que el vecino país cuenta con precios convenientes en los últimos meses para comprar desde ropa hasta tecnología.

Sin embargo, si has elegido como destino turístico para este fin de semana largo la ciudad de Santiago de Chile, esto no significa que no se pueda aprovechar para conocer lugares sorprendentes y disfrutar de la nieve. Cerca de la capital chilena hay centros de esquí y un destino ideal para disfrutar en familia, pareja o con amigos.

Cuánto cuesta el ingreso al Centro Farellones

La entrada general desde 1.21 cm altura cuesta $45 mil pesos chilenos, es decir, unos 48.25 dólares.

La entrada para niños (desde 1.00 a 1.20 cm altura) cuesta $23 mil pesos chilenos, unos 24,66 dólares.

Niños menores y adultos mayores no pagan.

Es importante destacar que:

La ruta para llegar a al parque Farellones es sinuosa y puede ser difícil de conducir.

Hay una estación de esquí en Farellones llamada Lomas del Viento.

Cómo llegar a Farellones desde Santiago de Chile

Para llegar a Farellones en auto desde Santiago: se tarda aproximadamente 1 hora y 30 minutos en llegar a Farellones desde Santiago de Chile en coche, recorriendo una distancia de 70,6 km. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el tiempo de viaje puede variar dependiendo del tráfico y las condiciones climáticas.

Si quieren llegar a Farellones en transporte colectivo tienen dos opciones:

Contratar un transfer privado o un Tour a Farellones en una agencia de viajes. Paseando por el centro de Santiago y Lastarria, van a encontrar diferentes opciones. Los hay de todos precios y colores, así que comparen y contraten el mejor según sus necesidades. Aunque se puede contratar el transfer privado, la mayoría son tours de día completo que incluyen diferentes paradas, actividades e incluso servicio de comida o arriendo de botas y pantalón para nieve. La misma página oficial del Centro Farellones ofrece dos opciones para hacer el tour

Tomar uno de los micros que, durante la temporada de invierno, parten cada mañana desde las 8 am desde el centro comercial Omnium Apoquindo, en la Avenida Las Condes entre las paradas de metro de Alcántara y Manquehue. Siempre es ideal confirmar esta opción.

Así está hoy el parque Farellones cerca de Santiago de Chile

La cámara en vivo muestra el estado actual del parque Farellones, donde se alcanza a ver la nieve.