Vizzotti aclaró que “no hay que tener una alerta en particular” sobre el brote de Legionella y explicó cómo se transmite

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, buscó llevar tranquilidad sobre el brote de Legionella en la provincia de Tucumán y aclaró que “no hay que tener una alerta en particular” sobre la propagación de esta bacteria, que según aclaró “se transmite por vía inhalatoria”.

Carla Vizzotti dio una conferencia de prensa desde Tucumán, donde se hizo presente para analizar la situación. Foto: Gentileza.

Vizzotti brindó una conferencia de prensa en Casa Rosada junto a expertos de Organización Panamericana de la Salud (OPS) que trabajaron mancomunadamente con el ministerio y las autoridades tucumanas.

La titular de la cartera de Salud enfatizó que no se trata de una “bacteria nueva” sino que “es conocida”, y aseguró que “la fuente de infección de esta bacteria es por vía inhalatoria”.

Según explicó, la bacteria suele alojarse en cañerías como las de los aires acondicionados y luego “se aerosoliza y se adquiere por vía inhalatoria”. “No se transmite persona a persona”, puntualizó.

Además, Vizzotti afirmó que el brote “no significa que tengamos que tener una alerta en particular sobre más casos en ningún lugar del país, ni tampoco en la ciudad o en la provincia de Tucumán”.

“La situación está absolutamente localizada en un centro de salud, que es lo que sucede habitualmente con los brotes de esta bacteria”, remarcó.

Respecto del brote en Tucumán, precisó que hasta el momento hay 22 pacientes en estudio, de los cuales seis ya fallecieron, cuatro están internados (dos de ellos con asistencia respiratoria mecánica) y 12 son pacientes ambulatorios.

Además, aseguró que se está realizando un seguimiento hacia adelante de 165 integrantes del personal de salud y de 184 pacientes y cuidadores. Hacia atrás, agregó, “se están buscando personas con neumonía para ver si pudieron haber tenido Legionella”.

Vizzotti también detalló el protocolo que se aplicó en el Sanatorio Luz Médica de Tucumán desde que, el 29 de agosto pasado, “de forma muy precoz se identificaron dos neumonías bilaterales graves de origen desconocido”.

La funcionaria indicó que se notificó el caso a la OPS y a la OMS (Organización Mundial de la Salud) y que luego “el ANLIS Malbrán identificó la bacteria Legionella, que era la sospecha clínica más probable”.

“Se trabajó con la provincia, con el centro de salud y con los expertos para la evaluación del edificio y la toma de muestras ambientales, que se realizó ayer. En el día de hoy llegaron al Malbrán, donde se van a hacer los análisis, y en cuanto tengamos los resultados se va a comunicar”, explicó.

Vizzotti explicó que la Legionella se transmite por vía inhalatoria, pero que no se contagia de persona a persona. Foto: CDC.

Asimismo, recordó que en un primer momento se limitó la atención a pacientes, y desde que fueron trasladados “la clínica no tiene actividad” y no la retomará “hasta no tener la absoluta seguridad” sobre los casos en estudio.

Por otra parte, señaló que el Ministerio de Salud de Tucumán y el Ministerio Público Fiscal se encuentran investigando “si hubo alguna situación puntual de la clínica” en cuanto a la responsabilidad en el brote.

Vizzotti también destacó que a la hora de trabajar sobre el caso “se generó una sinergia entre la provincia, la Nación, la OPS y el ANLIS Malbrán” y que “la respuesta de Argentina fue rápida, sólida y transparente”.