Durante la mañana de este jueves, Tucumán recibió 52.650 dosis de Pfizer, las cuales estarán destinadas a continuar con la vacunación en adolescentes de 12 a 17 años.

“Estamos recibiendo estas dosis de vacuna Pfizer que es para colocar a niños y jóvenes, de 12 a 17 años. Es una población vulnerable que habitualmente tiene muchas actividades. Estamos contentos porque con esto superamos las 533.808 dosis en nuestro depósito y vacunatorios”, dijo el ministro de salud, Luis Medina Ruiz durante la recepción del cargamento.

Luego agregó que, “desde que se implementó el Pase Sanitario hemos superado las 500 mil dosis colocadas con éste y hemos visto que esta población, especialmente es la que más concurrió a nuestros nodos; seguramente para poder hacer actividades tales como fiestas, boliches, fútbol y demás”.

“Hoy tenemos más de 5000 y 6000 casos diarios, con récord de casos en el mundo, el país y Tucumán; y si no fuese por la vacuna estaríamos en otra situación sanitaria. Le pedimos a toda la gente que tiene pendiente la primera dosis, que no se la colocó todavía, que lo haga. Tenemos las vacunas y es muy importante, porque desgraciadamente la ocupación de camas criticas, más del 50 por ciento de ellas es a expensas de personas que no están vacunadas. Y entre los fallecidos siempre tenemos que lamentar personas que no fueron vacunadas y que quizás hubieran tenido otra evolución”, sostuvo.

“Cuando tienen pendiente la dosis de refuerzo, y la persona tuvo hace poco COVID y le dieron el alta, deben pasar 90 días para volverse a colocar la vacuna. Esa enfermedad le produce una respuesta inmunitaria que no necesitaría la dosis de refuerzo. Respecto a la primera vacuna y al cabo de 30 días del alta, puede recibir la segunda dosis”, explicó Medina Ruiz.

Ya no es necesario sacar turno ni tampoco asistir al mismo nodo donde se colocó la primera dosis, es suficiente con que elija el nodo más cercano a su domicilio o lugar de trabajo, y concurra con el DNI y carnet de vacunación”, cerró el ministro.