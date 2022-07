Tucumán recibió un nuevo cargamento de vacunas contra el coronavirus. Se trata de 22.500 dosis de Sputnik de segundo componente, las cuales serán destinadas a seguir con el proceso de inmunización contra el Covid. El ministro de salud pública, Luis Medina Ruiz, estuvo en la recepción de las dosis y brindó declaraciones a la prensa sobre la situación epidemiológica de Tucumán.

“Hoy estamos recepcionando Sputnik del segundo componente fabricadas en nuestro país para ampliar el stock y seguir vacunando como lo venimos haciendo”, comenzó diciendo Medina Ruiz. Luego agregó que, “este virus va a seguir circulando, los contagios se van a seguir dando, por eso, con este plan de inmunización lo que queremos es que las personas no pasen cuadros graves que impliquen riesgos de vida”.

“Necesitamos que todas las personas que se colocaron su última dosis hace cuatro meses, acudan a nuestros nodos, que son de fácil acceso, que atienden de lunes a viernes, los itinerantes abren los sábados, y hasta incluso feriados para que todos estemos inmunizados y nos protejamos”, enfatizó.

Por otra parte, el funcionario hizo hincapié en el uso del barbijo: “Es totalmente necesario su uso, está firmemente recomendado para que, en los lugares cerrados, y en cercanía de otras personas que puedan estar incubando la enfermedad, se eviten los contagios”.

“Hoy nuestras terapias intensivas están con poca ocupación, sólo hay tres pacientes con asistencia respiratoria mecánica, pero la semana pasada hubo hasta seis personas. Estamos recién empezando el invierno, hay mayor circulación viral, pero, si nos cuidamos y nos vacunamos, creo que vamos a pasar este tiempo sin mayores consecuencias”, comentó.

“Lamentablemente las personas que fallecen tienen como antecedente no haber tenido todas las vacunas colocadas. Justamente ayer en Sala de Situación se vio que, de las catorce personas fallecidas en junio, nueve no tenían el esquema completo, cuatro no tenían colocada ninguna dosis y una sola persona tenía el esquema completo, pero tenía 83 años y comorbilidades importantes que lo hacían más vulnerable”, explicó.

“Todo esto nos indica que la mayoría de los que fallecieron no tenían el esquema completo, a pesar de que la provincia pone a disposición todas las vacunas y en cantidad, de manera que nadie quede desprotegido. Hoy este tiempo nos obliga a seguirnos cuidando con las medidas preventivas dispuestas desde el Ministerio de Salud pública desde el inicio de la pandemia con el uso de barbijo, el distanciamiento social, la ventilación de ambientes y el lavado de manos constante”, cerró el titular de la cartera sanitaria.