Un abusador pide que lo absuelvan porque fue abusado por otros presos.

El abogado penalista Carlos Garmendia señaló que no corresponde la absolución de un sujeto acusado de abuso sexual por el hecho de haber sufrido abusos en la prision de otros presos. También el conocido letrado opinó sobre la situación de Abiel Osorio, ex jugador de Velez Sarfield que se anunció que jugaría en Defensa y Justicia. Osorio junto a otros tres jugadores esta acusado por una periodista deportiva que la abusaron en un hotel de la zona del Abasto, de esta ciudad. La causa se tramite en la justicia local. Este fue el dialogo con Garmendia en el programa “Tucumán con todo”:

-La pregunta sería sobre este caso que se ha planteado en Santiago y también en Tucumán, donde una persona es denunciada por abuso sexual, es detenida y en la comisaría es víctima de abuso. ¿El pide, en Santiago, que lo absuelvan? Cual es la situación?

Carlos Garmendia: Bueno, no sé quién lo ha pedido. Si lo ha solicitado el abogado o él mismo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Estas situaciones son bastante frecuentes, y aquí en Tucumán hay varios casos complicados donde personas acusadas de abuso sexual, especialmente contra niños y niñas, luego son víctimas de agresiones sexuales en el lugar de detención. Nuestro sistema de justicia implica que una persona es acusada de haber cometido un hecho, un delito que la sociedad y la ley consideran grave y que castigan con una pena. Cuando se juzga, se trata de determinar si esa persona cometió ese hecho, si es un delito y qué pena corresponde. Lo que le haya sucedido a la persona fuera de ese hecho puntual que se está investigando no tiene una relación directa con el delito que se está juzgando. Antiguamente existía la “ley del talión”, que implicaba una represalia igual al delito cometido. Pero en una sociedad civilizada, eso está completamente superado.

-Por lo tanto, no se absuelve a alguien por haber sido abusado.

-Carlos Garmendia: Si un abusador ha sido víctima de abuso, no tiene ninguna relevancia. Debe investigarse el nuevo delito de abuso. Ahora, una vez que una persona ha sido condenada, entra en juego la legislación sobre la ejecución de la condena. En Tucumán, tenemos una crisis carcelaria importante como en todo el país. Las personas cumplen condena en comisarías, a veces por condenas largas, cuando deberían cumplirlas en un penal adecuado, no solo como castigo sino como método de resocialización. En muchos casos, los jueces flexibilizan los requisitos de la ley de ejecución de condena debido a las condiciones inadecuadas de cumplimiento. Por ejemplo, personas que han sufrido torturas reciben medidas de prisión domiciliaria para protegerlas o compensar las torturas sufridas.

-Respecto al jugador Osorio, involucrado en el presunto abuso en el Hotel Hilton y contratado por un club en Buenos Aires para jugar al fútbol, puede jugar al futbol?

Carlos Garmendia: Y ¿por qué no podría jugar?

-Le pregunto a usted que es el entendido

Carlos Garmendia: Toda persona sometida a proceso es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. La privación de libertad antes de la condena, es decir, la prisión preventiva, es una excepción a esta regla y solo se justifica cuando hay riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Si la prisión preventiva de un jugador como Osorio fue levantada y ahora está en libertad pero sigue sometido a proceso, debe cumplir las reglas de conducta impuestas para garantizar su sujeción al proceso. Sin embargo, ninguna de estas reglas puede impedirle trabajar, especialmente si su trabajo es jugar al fútbol. El club deberá aceptarlo si así lo decide.