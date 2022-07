Con el apoyo de la Universidad Nacional de Tucumán y de la Facultad de Artes de la UNT, tres estudiantes viajarán a la Bienal Internacional de Cultura de Resistencia, Chaco. Se trata las alumnas Aimé Valentina Rodríguez, Leonel Eduardo Córdoba y Nelson Juan Javier Velardez Lai, en representación de la casa de estudio y de Tucumán.

Rodríguez dijo que “nosotros hemos presentado un proyecto y ese proyecto pasó a formar parte de la selección que hizo el jurado, para participar junto con otros estudiantes de arte, porque es un concurso para estudiantes de arte de todas las provincias de argentina”.

Por su parte, Córdoba aclaró que “la idea es ir y vivir la experiencia. No vamos a ganar, vamos solamente a concursar, porque como estudiantes de cultura es una experiencia enriquecedora para los tres: conocer escultores y otras obras de otras personas y sobre todo Resistencia, que es la ciudad de las esculturas”,

Velardez Lai indicó que “nosotros tenemos que hacer una intervención de la materia cruda con distintas técnicas”

La docente, licenciada, Miriam de los Ángeles Genisans señaló que “queríamos compartirles esta experiencia bien preliminar de lo que se llama la construcción en barro crudo. No es cerámica, no es cemento, no es hierro, es tierra y que tiene unas determinadas cargas de material para ser autoportante”. Continuó diciendo que “la cátedra tiene formulado un ámbito de reflexión científica técnica con respecto al comportamiento del material, a las dinámicas de praxis que tienen que ver con el discurso”. En tanto el docente, licenciado Ariel Xamena, puntualizó que “el taller de escultura ha tenido ya diferentes participaciones, en diferentes años y este es, justamente, una más en la cual estos estudiantes están representando a Tucumán y están representando a la Facultad de Artes, mostrando todo el potencial que tenemos dentro del taller de escultura, en la formación dentro de la práctica artística”

Además del apoyo de la universidad también destacaron que contribuyeron para el viaje la secretaria de Finanzas del Centro de Estudiantes y Instituto Anglo y la Municipalidad de Trancas.