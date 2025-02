Tarjeta Alimentaria Independencia: Tucumán lidera un exclusivo modelo de ayuda social

El gobernador, Osvaldo Jaldo, aseguró que la Tarjeta Alimentaria Independencia, un innovador sistema diseñado para las familias más vulnerables de la provincia, se trata de una de las iniciativas más destacadas en el país. En sus declaraciones, indicó que este sistema es único en Argentina por su modalidad, ya que no permite la extracción de dinero en efectivo ni la compra de productos no alimenticios. Además, es de uso exclusivo para su titular, quien debe presentar su documento de identidad al momento de realizar las compras.

“En cuanto a la Tarjeta Alimentar, Tucumán ha dado un gran paso. Es una de las primeras tarjetas en su forma y característica que está destinada a aquellas familias más vulnerables, que por ahí no tienen los elementos necesarios para alimentar a sus hijos. Realmente está diseñada para que se cumpla con el fin específico de que no haya intermediarios. Los propietarios de la tarjeta pueden acudir a cualquier comercio de la provincia de Tucumán, desde Trancas hasta La Cocha, y en toda la capital, desde los supermercados más grandes hasta los negocios más chicos. Es decir, acortamos distancias y bajamos los costos”, explicó el mandatario.

El gobernador enfatizó que una de las mayores ventajas del sistema es la descentralización del uso de la tarjeta: “Cuando hay una tarjeta que únicamente se puede usar en la capital, alguien que venga de Trancas o de La Cocha gasta más en pasaje que lo que tiene la tarjeta. Por eso hemos descentralizado el uso de la tarjeta, que es personal. Nadie más que el titular puede ir a hacer compras, y el titular tiene que ir con el documento en la mano. Si no, no lo van a atender y no le van a vender”, detalló.

Una de las características distintivas de esta tarjeta es que está restringida exclusivamente a la compra de alimentos. En ese aspecto Jaldo enfatizó: “Esta tarjeta es exclusivamente para alimentos. Los padres estaban recibiendo un módulo que costaba aproximadamente 10.000 o 11.000 pesos, pero la tarjeta es por 20.000 pesos. Es por el doble de lo que se les entregaba antes. Por eso hoy el Gobierno nacional está hablando con nosotros porque esta tarjeta es única en el país, porque únicamente con ella se compra alimentos y porque únicamente el titular la puede usar. No se puede sacar dinero de ningún lado en los cajeros automáticos. No se puede comprar bebidas alcohólicas”.

El gobernador también comentó sobre el avance de la distribución de las tarjetas, destacando que hasta la fecha se han entregado casi 30.000 tarjetas a los beneficiarios, y en una segunda etapa, se imprimirá un total de 40.000 tarjetas más para alcanzar a más familias: “Estamos haciendo el cruce de información para una segunda etapa que seguramente puede llegar a unas 30.000 o 40.000 más. Nosotros seguiremos avanzando en la medida que vamos detectando que realmente la gente la necesita. Que no se desvirtúe el uso de la misma”, afirmó.

“Ya hemos tenido algunas experiencias muy malas en la provincia y este es un gobierno que escucha. Si ve que algo no funciona, no duda en tomar decisiones y en cambiar las metodologías, y esto así ocurrió. Hoy, gracias a Dios, estamos siendo pioneros con esta tarjeta en la provincia de Tucumán. Vamos a seguir avanzando con los beneficiarios, previo cruce de información con los padrones nacionales y provinciales. Viendo qué beneficios tienen actualmente cada persona”, continuó Jaldo, destacando que el proceso de distribución se lleva a cabo con rigurosidad y transparencia.

Por último, el jefe del Ejecutivo tucumano agradeció la colaboración de los actores involucrados en la implementación de esta medida.:“Gracias al Ministerio de Desarrollo Social, su titular Federico Masso, su equipo y al Banco Macro, nos entregaron casi 30.000 tarjetas para 30.000 beneficiarios”, señaló el gobernador, subrayando la importancia de este esfuerzo conjunto para mejorar la calidad de vida de las familias más necesitadas de la provincia.