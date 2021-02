El Gobierno provincial intervino en el conflicto que mantienen los choferes nucleados a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los empresarios del transporte público, realizando las gestiones correspondientes para que se levante el paro de colectivos que se inició ayer después del mediodía.

La ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, indicó que la medida de fuerza se ha levantado luego de que “el gobernador, Juan Manzur, haya girado los $292 millones de Nación destinados a saldar la deuda salarial de los trabajadores”.

La funcionaria informó además que “también se les giró a las empresas el subsidio provincial”.

Para concluir, la ministra aclaró: “esto no es un subsidio a la empresa, es un subsidio al usuario para que la tarifa del transporte no aumente significativamente su valor. Seguramente vamos a tener que seguir trabajando para darle solución a un conflicto que desde hace varios meses padeciendo y no queremos que se siga repitiendo”, cerró.