Piden en Tucumán un Código de Etica del Magistrado

“Es un cúmulo de lobby que existe dentro del Consejo de la Magistratura de la provincia”, denunció el ex presidente del Colegio de Abogados, doctor Rodolfo Guilli, un crítico del sistema de selección de magistrados de la justicia tucumana. En el programa Tucumán con todo, esto es lo mas importante que dijo el conocido letrado:

-Usted tiene una posición tomada sobre el Consejo Asesor de la Magistratura.

-Así es. Yo fui claro la vez pasada en la entrevista que tuvimos: el Consejo de la Magistratura es un organismo super burocrático y que no ha solucionado, ni debe solucionar lo que anteriormente estaba previsto en la Constitución. Es decir los jueces tienen que ser elegidos por quien se hace responsable y diseña la política judicial, qué es el gobernador, en el caso de la provincia, es el presidente, en el caso de la Nación. A propuesta del (Poder) Ejecutivo con acuerdo legislativo: juez.

Qué pasa con el Consejo de la Magistratura: es un cúmulo de lobby que existe dentro del Consejo de la Magistratura.

-A ver cómo es eso...

-Nadie lo ha dicho antes pero yo se lo voy a decir. Lobby de la abogacía: ningún abogado debería formar parte de un consejo seleccionador de jueces porque nosotros estamos dentro del mismo juego. Imagínense, que yo soy seleccionador de juez. Después qué pasa en mi actuación a futuro.

Qué pasa?.

Es factible que yo busque un flujo de trabajo a través de ese juez que he seleccionado. Eso es lo que hay que evitar.

-Es grave lo que está diciendo..

-Es una realidad. También hay lobby universitario. La universidad está para formar profesionales no para tomar parte de un consejo de seleccionador de jueces. Y también hay lobby de la justicia. La justicia elige y a través de un mecanismo de puntaje, elijen a quienes quieren que formen parte de la judicatura y eso no es lo que corresponde. En la Constitución, acuérdese, que la democracia es el gobierno del pueblo a través de sus representantes. En un sistema democrático quienes deben elegir a los jueces es el gobernador o el presidente con acuerdo de los representantes del pueblo, ya sea legisladores, senadores, diputados. Eso es lo que corresponde a un sistema democrático. Esto es una anomalía que, no solo pasa en Tucumán, pasa también en la Nación, porque nadie quiere decir que el Consejo de la Magistratura, a nivel nacional, es también una gran anomalía, donde un consejero de la abogacía interviene en controlador de un juez.

Yo soy abogado, yo no estoy para controlar un juez. Yo estoy para ejercer el derecho y abogar por el derecho. A quien le corresponde el control, es a la cámara, a los representante del pueblo. Por eso yo insistí en mi tiempo en el Colegio de Abogados, que se apruebe el Código de Etica del Magistrado. Es donde la cámara va a permitir el control a través distintas intervenciones: Colegio de Abogados, universidad, en la Legislatura. Pero no como seleccionador de jueces. Ser seleccionador de jueces es extremadamente complicado, porque estos flujos que yo le digo nadie le asegura que no se produzcan en el ejercicio profesional. Además de eso, y, para que la sociedad lo pueda comprender cabalmente, se ha diseñado un sistema de la NASA, de puntaje, donde aquel que reúne mayores mayor cantidad de papelitos, tiene mejor posibilidad, que aquel que, realmente, tiene la solvencia y esto es lo que en el sistema viejo, el sistema de (Juan Bautista) Alberdi, le permitía a aquel que diseña y se hace responsable que es el gobierno, porque el goberndor se hace responsable.

-Entonces para ud el CAM es un grupo de lobby que trabaja permanentemente.

-Absolutamente.