Panorama azucarero:Análisis de Bernabé Alzabe

El ingeniero Bernabé Alzabé, una de las principales autoridades del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT), habló sobre la incidencia de las heladas en la zafra azucarera señalando que “ha sido bastante fuerte en toda la provincia. Por supuesto, tuvo mayor intensidad en la zona del Este más que en el Oeste”. Indicó que”de todos modos, es una helada que hace mucho tiempo no veíamos y que de golpe se nos presentó. Aunque estaba esperada, no con esa intensidad. Hemos tenido temperaturas de más de 4 grados bajo cero por más de dos horas, lo que afectó directamente a la caña”. Explicó que”las consecuencias todavía no se han podido evaluar completamente porque estamos esperando a ver cómo evolucionan las condiciones. Pero, entendemos que los daños han sido grandes”. Otro tramo del diálogo con el ex presidenrte de la Social Rural de Tucumán y ex secretario del Agricultura, en un programa televisivo fue el siguiente:

-El azúcar no va a tener la superproducción de caña este año?

Bernabé Alzabé: Ya no hay que esperar la supercosecha que teníamos o que imaginábamos. La parte climatológica se encargó de modificar los pronósticos, y ahora hay que analizar cuánta azúcar nos queda para cumplir con los compromisos de exportación asumidos y dejar la cantidad necesaria para el mercado interno.

-Esa cuota de exportación por la que se venía reuniendo en Casa de Gobierno para cumplir, ¿las heladas prácticamente la dejó en cero?

-Bernabé Alzabé: Sí, efectivamente. Habrá que cumplirla, aunque ya se exportó bastante, cerca de más de 100,000 toneladas, y habrá que exportar 200,000 toneladas más, que están comprometidas. Pero más allá de eso, no sé si recuerdan que se pensaba exportar una cantidad considerable después de este convenio de exportación con los industriales. Eso no se va a hacer porque no va a alcanzar el azúcar para exportar mayor cantidad de lo que puede producir el campo de Tucumán. Y esto no solo afecta a Tucumán sino también al norte. Así que la disponibilidad de azúcar no va a ser la misma que se esperaba.

-¿Cree que aumentará el precio del azúcar?

-Bernabé Alzabé: Es de esperar. Ante una escasez de azúcar y una oferta disminuida en el mercado, seguramente subirá el precio. No se verá de forma inmediata, pero la helada ha dañado más de la mitad de la caña, aunque todavía no se ha manifestado completamente en el rendimiento de los ingenios.