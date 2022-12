Osvaldo Jaldo: “Estamos finalizando este 2022 con algo muy importante y que todo gobernante busca y aspira: la paz social”

El gobernador, Osvaldo Jaldo, junto con el vicegobernador, Sergio Mansilla, y el vicepresidente de la Legislatura, Regino Amado, encabezaron este mediodía un brindis de fin de año con los empleados de la administración pública provincial en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

“Agradezco el acompañamiento, la ayuda y el compañerismo que han demostrado todo este tiempo. Están con nosotros quienes forman parte de nuestro equipo de trabajo, quienes forman parte todos los días de la toma de decisiones para llevar adelante el Gobierno de la provincia. Decisiones que, no hay duda que, muchas veces no son fáciles de tomar, pero hay que tomarlas por el bien del pueblo”, sostuvo el Primer Mandatario.

En esa línea remarcó: “quiero agradecerle a este gran equipo que me acompaña en el Poder Ejecutivo, que son los ministros. Gracias a ustedes, a los secretarios, directores y a todos los que formamos esta gran familia que estamos llevando adelante los destinos de la provincia”.

Jaldo también agradeció el acompañamiento de la Legislatura: “está presente el Poder Legislativo, con Regino Amado, que a diario trabaja junto al vicegobernador Sergio Mansilla”. Asimismo, el Gobernador saludó “a todos los que representan y conducen los diferentes organismos descentralizados de la Provincia de Tucumán”.

“Estamos finalizando este 2022 que no ha sido fácil, pero que está terminando con algo muy importante y que todo gobernante busca y aspira: la paz social por la cual venimos trabajando todos los días y meses del año. A esa paz social la logramos llegando con soluciones a la gente, pero no los últimos días del año, sino permanentemente, a lo largo y ancho de la provincia, para aquellas familias que menos tienen y más necesitan”, afirmó Jaldo.

El titular del Poder Ejecutivo destacó el acompañamiento del Gobierno nacional: “Este equipo de Gobierno ha conseguido lo que muchos otros gobiernos no han logrado conseguir, que es llevar a uno de los nuestros a uno de los lugares más importantes del Poder Ejecutivo nacional. Después del presidente, Alberto Fernández, un tucumano ocupa el cargo más importante como es el jefe de Gabinete, Juan Manzur, un compañero nuestro. Él me pidió que envíe sus saludos y agradecimientos a este equipo que conformamos en lo institucional. Antes no siempre teníamos las puertas abiertas del gobierno nacional”.

El Gobernador también destacó la vocación de diálogo con todos los sectores sociales: “Este es un gobierno que sabe escuchar a la gente, a sus funcionarios, a sus colegas, a los intendentes, legisladores y a quienes traen una idea o un problema”.

Jaldo, además, destacó que “el Gobierno transita a la par del sector privado” e hizo referencia a la crisis del gasoil que no llegó a afectar “el funcionamiento de los ingenios, la actividad citrícola y de las economías regionales. Todos los productores, industriales y comerciantes pasaron por las oficinas de la gobernación y siempre, ante los problemas, salieron con alguna solución. Este gobierno se puso a la altura de la circunstancia”.

En otro tramo del discurso, Jaldo celebró el trabajo en equipo con parlamentarios nacionales: “Quiero recalcar que este gobierno no está solo. Tenemos el acompañamiento de autoridades nacionales que nos ayudan en el Congreso de la Nación, que son los diputados y senadores por la provincia, que cada vez que hemos necesitado han levantado la mano a favor de Tucumán”.

Jaldo también realizó un balance lo que fue el 2022 en cuanto a las gestiones en obras públicas, seguridad, educación y salud en la provincia.

Cerrando un 2022 con plena ejecución de la obra pública en toda la provincia: entregando viviendas y llevando los servicios al alcance de la gente”, dijo.

“Se está trabajando mucho en el área de seguridad, mejorando y complementando con una política carcelaria”, afirmó el Gobernador y agregó: “no podemos seguir deteniendo aquellos que incumplen con la ley sino tenemos un servicio penitenciario en cantidad y calidad”. En este punto, Jaldo destacó la aplicación de la Ley de Narcomenudeo.

A su vez, subrayó: “estamos a la par de las escuela pública y privada. Este Gobernador tuvo la decisión de que ciertas instituciones privadas, ya sean parroquiales, cooperativas o aquellos colegios con una gran inserción social, obtengan un mayor aporte del gobierno provincial”.

Asimismo, el titular del Ejecutivo tucumano dijo que “la salud pública de Tucumán ha crecido de manera importante, no solo ediliciamente, tecnológicamente sino también desde el punto de vista del personal. Es una de las mejores del país. Tampoco descuidamos a la salud privada donde se atienden muchos tucumanos”.

En ese sentido, recordó que “se resolvió el conflicto que había entre la salud privada con el Subsidio de Salud, cuestión que ya tenemos conversada y hemos llegado a un acuerdo”, expresó.

Por último, Jaldo auguró “un feliz año nuevo para todos y para las familias que nos. Tenemos que transitar por el mismo camino por el que venimos y profundizar lo que hicimos en cada área. El año que viene será de realizaciones, de concesiones, pero eso dependerá de quienes estamos hoy aquí”, cerró.