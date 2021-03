Finalmente el cotejo suspendido de la tercera fecha entre Atlético Tucumán y Huracán terminó 1 a 1.

El Decano trató de aguantar bien el empate con dos hombres menos tras las expulsiones de Marcelo Ortíz y Cristian Erbes, en aquel primer encuentro.

Hubo una jugada polémica dónde el defensor Guillermo Ortíz conectó un cabezazo en el área pero el jugador del Globo puso la mano en la jugada. Todo el equipo pidió penal pero el árbitro Nazareno Arasa dejó seguir el juego sin cobrar nada.

En la conferencia, después del mini partido, Omar De Felippe fue consultado por esta jugada y dijo:

“Es un penalazo, es una vergüenza que el árbitro no lo haya cobrado. Necesitamos que dirigan bien. Hay cosas de las que hay que hablar y no dejarlas pasar porque tanto nos critican a los entrenadores y jugadores cuando no nos toca andar bien”.

De Felippe resaltó el desempeño de sus dirigidos, más allá de la decisión de Arasa.

“Creo que el equipo hizo méritos y luchó por este punto y cuando no te cobran ciertas cosas, da bronca. El punto sirve y lo valoramos por cómo se dio Jugar con uno menos es difícil, imagínate con dos. Los pibes se mentalizaron como terminaron el partido anterior. Yo me quedo con la garra de este equipo, se le den o no los resultados”, resaltó.

El técnico también hizo una autocrítica sobre la parte defensiva y expresó que “hay que mejorar en ser efectivos, en convertir. Cuando tengamos la posibilidad de convertir lo que generamos y ser más regulares en el control y manejo de la pelota, van a aparecer los resultados”.

Más allá de cómo se dieron ambos partidos, se fue satisfecho con el punto que se logró y ya piensa en el próximo compromiso del lunes, ante Newell’s, el lunes a las 21.15.

“Me voy contento con el rendimiento del equipo y con la actitud que demuestra este grupo. Estamos inestables con los resultados, sabemos que van a llegar y los pibes no bajan los brazos”, finalizó.