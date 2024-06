Nicolás Sánchez: "No quería venir y tener un partido despedida, sino jugar en el club estando bien y pudiendo aportar algo"

Después de 14 años jugando al rugby profesional en el extranjero, Nicolás Sánchez ha finalizado su vínculo con Suntory Sungoliath de la League One japonesa y volverá a jugar en Tucumán Lawn Tennis. Sánchez, quien será titular en el partido frente a Huirapuca por la cuarta fecha del Regional NOA, compartió sus sensaciones en una conferencia de prensa.

“Para mí es un honor y un orgullo poder volver al club. Siempre he tenido en la cabeza volver al lugar donde he crecido y me he formado. Todo lo que sé y todos los valores que sé, me los dio el club. Siento que es mi casa y volver es muy emocionante. Pasaron 15 años y siento que nada cambió, fue espectacular como me recibieron. Estoy disfrutando un montón”, reflexionó Sánchez.

El máximo goleador histórico de Los Pumas, dejó claro que su regreso no es el final de su carrera: “Decían que esto es una forma de cerrar mi carrera, pero yo quiero seguir jugando, quiero seguir estando bien físicamente, y si tengo otra oportunidad quiero seguir en Los Pumas o jugando afuera también. No quería venir y tener un partido despedida, sino jugar en el club estando bien y pudiendo aportar algo. Para mí esto es una alegría y lo estoy viviendo de una manera única.”

En cuanto a cómo se concretó su vuelta, explicó: “Vine la semana pasada y pasó todo muy rápido. Cuando venía, yo sentía que era el momento de volver al club. Había un tema con el pase, que había que pedirlo a Japón y llegó ayer que es feriado y no se podía confirmar. Había temas administrativos y por eso se demoró”. Además, recordó su trayectoria y cómo el club fue fundamental en su formación: “Cuando me fui, nunca pensé que iba a estar 14 años jugando al rugby profesional. Siempre fue mi sueño, pero nunca imaginé vivir momentos tan lindos, con la camiseta de Los Pumas sobre todo. Tengo bien claro que para llegar a vivir todo lo que viví, el club me aportó un montón y me formó como jugador y como persona.”

“Vi bastante los partidos del club. Sin dudas está tratando de jugar un estilo distinto al de años anteriores. Me entusiasma el estilo de juego. Espero que mañana sea así, un partido entretenido y abierto para poder disfrutar. Creo que arranco de 10, pero después no sé dónde puedo terminar jugando”, manifestó.

El apertura de 35 años dejó claro que la idea de volver a Tucumán Lawn Tennis siempre estuvo presente: “Siempre lo pensé, de cuál era el momento indicado. Estando bajo contrato obviamente no podía jugar. Ahora que terminé el contrato con el equipo japonés y no estaba en la ventana, tenía la posibilidad de volver y se fue dando solo”, concluyó Sánchez.

El Equipo de Tucumán Lawn Tennis

Para el partido frente a Huirapuca, el equipo titular será el siguiente: 1. Santiago Bellagamba, 2. Tomás Pacheco, 3. Maximiliano De La Jara, 4. Ezio Jogna Prat, 5. Juan Cruz Calliera, 6. José Calliera, 7. Stefano Jogna Prat, 8. Miguel Mukidise, 9. Joaquín López Islas, 10. Nicolás Sánchez, 11. Thiago Soberón, 12. José Gianotti, 13. Sergio Martínez, 14. Lucas Solimo; 15. Santiago Rez Masud (c).