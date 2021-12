Durante las últimas semanas se ha registrado un aumento sostenido de casos de coronavirus en Tucumán. Por lo que desde el Ministerio de Salud de la provincia, el ministro Luis Medina Ruiz brindó una serie de detalles de como actuar ante un posible caso de coronavirus.

“Una persona que es contacto estrecho de alguien positivo, necesita 14 días de aislamiento, aunque no tenga síntomas. Supongamos que hoy tal persona tuvo contacto con alguien positivo, no tiene sentido y no está indicado que vaya mañana a hisoparse, no tuvo tiempo de enfermarse ni hacerse positivo. Incluso sin aparecer ningún síntoma, puede dar luego positivo su análisis y contagiar a otros durante los 14 días”, dijo el ministro.

Por lo tanto, quien tiene un contacto estrecho o es conviviente de una persona positiva, debe aislarse dos semanas.

“Hay pacientes que se hacen el testeo a los cinco o seis días, dan negativo, vuelven a su trabajo o vida normal y pueden estar contagiando”, advirtió.

“Contacto estrecho es originalmente estar con una persona positiva más de 15 minutos, sin uso del barbijo las dos personas, en un lugar cerrado. Hoy estamos hablando de que no es necesario estar al menos 15 minutos, es más bajo el tiempo. Puedo estar en un colectivo o un cajero automático durante cinco minutos y ya es suficiente para contagiarme”, continuó.

“Ayer tuvimos más pacientes internados, estamos alrededor del 60 por ciento, de los cuales el 25 por ciento son pacientes COVID, el resto de la internación es No COVID (accidentados o por otras patologías). Tenemos capacidad todavía, pero de cada 100 positivos, cinco pueden requerir una internación y de ellos, dos pueden fallecer”, aseguró.