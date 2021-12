Desde el ministerio de salud de la provincia se encuentran realizando una serie de estrategias para tratar de paliar el aumento de los casos de coronavirus que se vienen registrando en la últimas semanas.

Paralelo a la utilización del pase sanitario, desde salud decidieron reforzar la asistencia médica en las villas veraniegas. El ministro de salud de la provincia, Luis Medina Ruiz brindó detalles de los pasos a seguir desde la cartera sanitaria.

“El gobernador nos pidió que estemos en todos los lugares donde esté la población, por ello estamos recorriendo distintos puntos y hoy nos acercamos al Cadillal donde actualmente se está desarrollando una competencia de nadadores, para lo cual hemos dispuesto parte de nuestro personal sanitario de manera que puedan colaborar ante cualquier imprevisto en el transcurso de la jornada”, dijo Medina Ruiz.

El funcionario además invitó a los tucumanos a inmunizarse: “Les pedimos que se vacunen, esto es lo único que evita situaciones graves. Si bien hoy, por ejemplo, tuvimos cerca de 600 casos, no hubo ningún fallecido, lo que es algo muy alentador” En este sentido, Medina Ruiz aseguró que de 100 pacientes positivos, puede haber dos muertos, lo que nos indica que hoy podrían haber fallecido ente 10 y 12 personas y no es el caso. “Sí tenemos pacientes internados, con asistencia respiratoria mecánica, los cuales, en su mayoría o no están vacunados, o sólo tienen una sola dosis”.

“Por todo esto le solicitamos a los tucumanos que se inmunicen, que completen los esquemas de vacunación y quienes estén aptos para la tercera dosis, que se la coloquen”, cerró.